Cum se văd de sus incendiile record din Europa. Cum au contribuit, indirect, la producerea lor, ploile abundente de la început de an

Până la 1 iulie, incendiile de vegetație arseseră 28.000 de hectare în Franța și 50.000 de hectare în Spania, de peste două ori mai mult decât media obișnuită pentru această perioadă a anului. FOTO: Profimedia Images

La începutul anului, când furtunile loveau una după alta zona Mediteranei, inundau terenuri și case, puțini se gândeau că Europa va ajunge, câteva luni mai târziu, să se confrunte cu incendii de vegetație. Însă, după doar patru luni, viiturile care au măturat orașe din vestul Europei au fost înlocuite de flăcări puternice și fum negru, greu de respirat. Până la 1 iulie, incendiile de vegetație arseseră 28.000 de hectare în Franța și 50.000 de hectare în Spania, de peste două ori mai mult decât media obișnuită pentru această perioadă a anului. În săptămâna următoare, alte suprafețe mari au fost distruse de incendii și mai puternice, scrie The Guardian.

Cercetătorii spun că valul de căldură record care a lovit Europa în luna iunie ar fi fost "practic imposibil" fără schimbările climatice provocate de arderea combustibililor fosili. Temperaturile extreme din timpul zilei sunt acum de zece ori mai probabile decât în urmă cu două decenii, iar nopțile foarte calde au devenit de 100 de ori mai probabile. Acum, oamenii de știință analizează dacă ploile abundente de la începutul anului au contribuit, indirect, la incendiile din această vară.

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Explicația este simplă. Ploile multe ajută vegetația să crească rapid, dar dacă apoi urmează o perioadă de secetă și temperaturi ridicate, plantele se usucă și devin combustibil pentru incendii. "Dacă o perioadă de creștere intensă a vegetației este urmată de secetă și căldură, vegetația se transformă în combustibil inflamabil", a explicat Julia Miller, cercetătoare în domeniul climei la Institutul WSL pentru Studiul Zăpezii și Avalanșelor SLF.

În Spania, vara a început cu temperaturi foarte ridicate după o iarnă și o primăvară bogate în precipitații. Ploile au favorizat creșterea vegetației, iar datele Copernicus arată că, în multe zone, umiditatea solului la suprafață a fost peste media sezonieră între martie și mai. Debitele râurilor au fost, de asemenea, neobișnuit de mari, după o iarnă "excepțional de umedă" în Peninsula Iberică.

Dar când vestul Europei a fost lovit de un val neobișnuit de căldură la finalul lunii mai, urmat de un episod și mai dur la sfârșitul lunii iunie, vegetația crescută în exces s-a uscat rapid. Oamenii de știință au arătat că aceeași combinație, primăvară umedă, urmată de vară fierbinte, a contribuit și la sezonul record de incendii din Spania de anul trecut. La început, vegetația plină de apă reduce riscul de incendiu, dar în timpul valurilor lungi de căldură aceasta se usucă și lasă în urmă o cantitate mare de material vegetal care poate arde foarte ușor.

"În cea mai mare parte a Europei există suficientă vegetație care poate arde", a spus Miller. "Întrebarea esențială este când devine această vegetație suficient de uscată pentru a lua foc."

Schimbările climatice pot agrava fenomenele extreme în moduri care nu sunt întotdeauna evidente. De exemplu, după perioade lungi de secetă, ploile torențiale pot provoca viituri mai ușor, pentru că apa se scurge pe solul întărit în loc să intre în pământ. În același timp, aerul mai cald poate reține mai multă umiditate, ceea ce face ca ploile puternice să fie și mai intense.

Condițiile umede din martie și aprilie nu au fost prezente peste tot. Franța și vestul Spaniei au avut primăveri uscate după ploile abundente din timpul iernii. Chiar și așa, pompierii sunt îngrijorați de cantitatea mare de vegetație care poate alimenta incendiile atunci când vin valurile de căldură. În sudul Europei, problema este agravată de faptul că multe sate se golesc, tinerii pleacă la oraș pentru locuri de muncă, iar terenurile agricole sunt abandonate. Astfel, vegetația crește necontrolat și devine un pericol în perioadele de caniculă.

Anul trecut, Consiliul Consultativ Științific al Academiilor Europene a criticat politicile Uniunii Europene privind incendiile. Experții au spus că autoritățile se concentrează prea mult pe stingerea focului după ce acesta izbucnește și prea puțin pe prevenirea condițiilor care permit incendiilor să se extindă rapid. Ei au cerut măsuri mai serioase pentru limitarea încălzirii globale, dar și o gestionare mai bună a terenurilor și a vegetației.

"Clima nu poate provoca incendii dacă nu există combustibil vegetal. De aceea, lipsa gestionării terenurilor este un factor esențial în apariția incendiilor extreme", a spus Fernando Pulido Díaz, specialist în prevenirea incendiilor la Universitatea din Extremadura și coautor al raportului. Potrivit lui, problema este discutată des, dar soluțiile practice sunt aplicate prea rar, dincolo de câteva proiecte-pilot inițiate de comunități locale.

Europa plătește tot mai mult prețul unei lumi mai calde, pentru care nu este suficient pregătită. Marți, Parlamentul European a votat alocarea a 120,55 milioane de euro din fondul de solidaritate pentru a ajuta Spania să se refacă după valurile de căldură și incendiile devastatoare de anul trecut.

Alte 23,55 milioane de euro au fost aprobate pentru România și Cipru. Comisia Europeană, care a trimis luni pompieri și avioane pentru stingerea incendiilor în sprijinul Franței și Portugaliei, a anunțat că anul acesta a mobilizat un număr record de pompieri pentru combaterea incendiilor de vegetație.

Poluarea produsă de combustibilii fosili și distrugerea naturii au făcut ca Europa să se încălzească de aproximativ două ori mai repede decât media globală. În februarie, consilierii științifici ai Uniunii Europene au avertizat că măsurile de adaptare la o planetă mai fierbinte sunt insuficiente, lente și vin adesea prea târziu. Ei au recomandat ca Europa să se pregătească pentru o încălzire globală de 3 grade Celsius, chiar dacă obiectivul Acordului de la Paris rămâne limitarea încălzirii la 1,5 grade Celsius.

"Văd incendii de vegetație doborând recorduri în Europa aproape în fiecare an", a spus Miller. "Pregătirea și gestionarea incendiilor devin tot mai importante, dar, în același timp, trebuie să reducem emisiile de gaze cu efect de seră pentru a combate cauza principală a acestei crize."