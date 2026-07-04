„Mai fierbinte și mai fierbinte”. După temperaturile record din iulie, un nou val de căldură va traversa Europa

Intensitatea acestor valuri de căldură este evidentă. Foto: Getty Images

Luna iulie abia a început, dar deja două valuri record de căldură au demonstrat europenilor că trăiesc într-o nouă realitate climatică. După o lună mai călduroasă, în luna iunie temperaturile nu doar că au depășit recordurile existente, le-au spulberat. Agenția de meteorologie a Națiunilor Unite a calificat căldura extremă care a făcut ravagii pe tot continentul drept un fenomen „extraordinar”. Însă nu și unic. Oamenii de știință avertizează că valurile de căldură vor fi tot mai fierbinți, atât timp cât continuăm să ardem combustibili fosili, relatează BBC.

După câteva zile fără caniculă, un alt val de căldură este deja pe drum. Dacă pare un fenomen neobișnuit, este pentru că așa și este. În același timp însă, se întâmplă exact ceea ce oamenii de știință au spus că se va întâmpla, pe măsură ce arderea de combustibili fosili a dus la încălzirea planetei la niveluri nemaiîntâlnite în istoria măsurătorilor.

„Schimbarea climatică provocată de om a făcut ca astfel de evenimente să fie și mai probabile și mult mai intense”, a explicat prof. Stephen Belcher, meteorolog-șef la Agenția de Meteorologie a Marii Britanii.

Temperaturi record, în iulie, în toată Europa

Intensitatea acestor valuri de căldură este evidentă. Temperaturile au depășit cu mult cele normale pentru lunile mai și iunie. În Marea Britanie, de exemplu, temperatura maximă înregistrată în luna iunie a fost de 37.7 grade Celsius în Lingwood, Norfolk. Ultimul record a fost stabilit în 1976 și a fost de 35,6 grade Celsius.

„Să vezi astfel de temperaturi, în Marea Britanie, în iunie, este grav”, a spus meteorologul citat.

„În mod normal, atunci când un record este depășit se întâmplă cu o fracțiune mică, poate de o zecime dintr-un grad, poate aproape de un grad. Însă să fie spulberat cu o asemenea diferență este notabil și extraordinar și desigur asta se întâmplă după un eveniment similar în luna mai”, a explicat și Ed Hawkins, profesor de știință climatică la Universitatea din Reading.

Valurile de căldură din luna iunie au fost în mod speciale mai apăsătoare deoarece au fost o combinație de temperaturi ridicate și umiditate. Un grad ridicat de umiditate înseamnă că este mult mai dificil pentru corpurile noastre să-și regleze temperatura și să se răcorească prin transpirație.

Urmează noi nopți tropicale

Mai mult, și nopțile au fost tropicale. Corpurile noastre au nevoie de nopți mai răcoroase pentru a se recupera după căldura din timpul zilei.

„Cu siguranță vor urma mult mai multe nopți tropicale pe măsură ce temperaturile globale cresc”, a spus Hawkins.

„Domul” de căldură a afectat între continentul european. Administrația meteorologică a Germaniei, Deutscher Wetterdienst, l-a numit „un val de căldură care a scris istorie”. Agenția de meteo din Franța, Météo-France, l-a descris drept „excepțional” și „istoric”.

Țări din Europa Occidentală, Centrală și de Est și-au doborât recordurile de temperatură pentru luna iunie, diferențele dintre vechile și noile maxime ajungând la două sau chiar trei grade Celsius.

În unele state, temperaturile au depășit 40 de grade Celsius și au setat un nou record absolut, deși luna iunie este în mod normal mai răcoroasă decât iulie.

Franța și Spania au înregistrat, de asemenea, cele mai călduroase zile de iunie din istorie în ceea ce privește temperatura medie națională.

„Comparativ cu măsurătorile istorice, a fost evident un fenomen foarte neobișnuit”, a declarat Sonia Seneviratne, profesoară la Institutul pentru Științe Atmosferice și Climatice al ETH Zürich din Elveția.

În Elveția, temperatura a ajuns la 39°C, depășind precedentul record pentru luna iunie cu peste 2°C.

„Nu am fost surprinsă că s-a întâmplat asta...când noi avem un climat care se încălzește”, a spus Sonia Seneviratne.

Europa se încălzește rapid

Temperaturile globale au crescut în ultimul secol din cauza emisiilor umane de gaze cu efect de seră, însă caracteristicile geografice locale și regionale influențează ritmul în care diferite regiuni se încălzesc.

Europa se încălzește într-un ritm deosebit de rapid, ceea ce o face tot mai expusă unor valuri de căldură extreme, mai frecvente și mai intense.

Încălzirea accelerată a Europei este determinată parțial de topirea zăpezii și a gheții, care reflectă lumina, precum și de reducerea numărului particulelor fine poluante din atmosferă. Astfel, mai puțină energie solară este reflectată înapoi în spațiu, iar o cantitate mai mare rămâne disponibilă pentru încălzirea suprafeței Pământului.

Unii oamenii de știință cred, de asemenea, că încălzirea climei ar putea modifica tiparele circulației atmosferice deasupra Europei, favorizând apariția mai frecventă a sistemelor de înaltă presiune care generează valuri de căldură, deși această ipoteză nu este încă pe deplin confirmată.

Și mările Europei sunt neobișnuit de calde în această vară. Condițiile specifice valurilor de căldură marine din jurul coastelor Regatului Unit s-au intensificat parțial ca urmare a temperaturilor record ale aerului înregistrate săptămâna trecută.

Însă apa se răcește mai lent decât aerul, astfel încât căldura acumulată în mare poate persista mai mult timp. Acest lucru poate amplifica viitoarele valuri de căldură de pe uscat prin reducerea efectului de răcire al brizelor marine.

Oamenii de știință sunt convinși că schimbările climatice au făcut deja ca episoadele de căldură, precum cel din iunie, să fie considerabil mai fierbinți decât ar fi fost în trecut.

„Singura modalitate de a explica astfel de valuri de căldură atât de intense este să luăm în considerare această încălzire pe termen lung. Atunci când apare un sistem de înaltă presiune, valul de căldură tinde să fie mult mai fierbinte decât în trecut. Acest lucru este foarte bine înțeles”, a spus Seneviratne.

Oamenii de știință avertizează că, pe măsură ce temperaturile medii continuă să crească, valurile de căldură din viitor vor putea atinge temperaturi și mai ridicate. „Valurile de căldură vor fi mai fierbinți și mai fierbinți și mai fierbinți până când vom ajunge la emisii globale nete zero de gaze cu efect de seră și vom stabiliza clima”, a concluzionat Hawkins.