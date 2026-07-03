"Teritoriu necunoscut". Oceanele au atins temperaturi record în iunie, din cauza lui El Niño. Efectele sunt dezastruoase

2 minute de citit Publicat la 23:45 03 Iul 2026 Modificat la 23:45 03 Iul 2026

Oceanele au atins temperaturi record în iunie, din cauza lui El Niño. Foto: Getty Images (imagine cu caracter ilustrativ)

Temperaturile globale la suprafața oceanelor au atins niveluri record pentru luna iunie, odată cu instalarea fenomenului El Niño în Oceanul Pacific, generând îngrijorări privind fenomenele meteorologice extreme, inundațiile, creșterea nivelului mării și presiunea asupra ecosistemelor oceanice la nivel mondial, notează Live Science.

Acest record, anunțat la 1 iulie de programul Uniunii Europene de observare a Pământului, Copernicus, a depășit valoarea maximă anterioară înregistrată în iunie 2024, experții avertizând că, cel mai probabil, vor fi stabilite noi recorduri de temperatură în lunile următoare.

„Condițiile actuale ar putea indica începutul unei noi etape, conducându-ne, încă o dată, pe un teritoriu necunoscut”, a declarat Carlo Buontempo, directorul Serviciului Copernicus privind Schimbările Climatice din cadrul Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF). „Având în vedere temperaturile oceanice la aceste niveluri și fenomenul El Niño la orizont, este probabil să asistăm la doborârea altor recorduri de temperatură în lunile ce urmează.”

Recordul de temperatură a fost stabilit pe 21 iunie, când Serviciul Copernicus privind Schimbările Climatice a înregistrat temperaturi globale la suprafața oceanelor de 20,86 grade Celsius, depășind recordul de 20,83 grade Celsius stabilit în anii 2023 și 2024.

Această măsurătoare a fost confirmată de Serviciul Marin Copernicus, care a raportat temperaturi de 21 de grade Celsius.

Unde au fost cele mai calde ape

Încălzirea recentă a suprafeței oceanice nu a avut loc uniform la nivel global. În anumite zone, precum Marea Mediterană, temperaturile din luna iunie au fost cu până la 8°C, mai ridicate decât media perioadei 1990–2020, conform datelor înregistrate pe 29 iunie și furnizate de Agenția Spațială Europeană.

Cele mai semnificative creșteri de temperatură au fost înregistrate în Marea Mediterană, în Marea Baltică, în anumite zone din Oceanul Pacific și în largul coastelor nordului Canadei.

Care sunt efectele negative

Temperaturile mai ridicate ale oceanelor au efecte de amploare.

„Temperaturile mai ridicate ale oceanelor mențin atmosfera caldă pentru mai mult timp, furnizează energie suplimentară furtunilor și intensifică evaporarea, sporind astfel riscul de precipitații extreme și inundații”, au precizat reprezentanții Serviciului Copernicus privind Schimbările Climatice.

"Încălzirea oceanelor contribuie, de asemenea, la creșterea nivelului mării și la topirea gheții, exercitând totodată presiune asupra ecosistemelor marine", au mai explicat experţii.

Conform datelor furnizate de Serviciul Copernicus privind Schimbările Climatice, fenomenul El Niño, faza caldă a unui ciclu climatic natural, a fost recent observat în Oceanul Pacific.

Este probabil ca acest fenomen să atingă niveluri nemaiîntâlnite de câteva decenii, fiind de așteptat să se înregistreze noi recorduri de temperatură în lunile următoare, pe măsură ce această căldură din Pacific se propagă într-o lume deja în curs de încălzire.