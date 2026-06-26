„Super El Niño” a început să schimbe atmosfera. Europa „arde” deja, dar ce e mai greu va veni din toamnă. Ce arată prognozele

4 minute de citit Publicat la 17:42 26 Iun 2026 Modificat la 17:44 26 Iun 2026

Un episod foarte puternic de El Niño se dezvoltă rapid în Pacificul tropical, iar primele semnale apar deja în atmosferă. Foto: Severe Weather

Un episod foarte puternic de El Niño se dezvoltă rapid în Pacificul tropical, iar primele semnale apar deja în atmosferă, potrivit unei analize Severe Weather Europe. Datele oceanice și modelele de prognoză arată că fenomenul ar putea ajunge la o intensitate rară și ar putea influența vremea la scară globală în lunile următoare.

Luna iunie a adus deja un tipar asemănător cu cel observat în anii cu „Super El Niño”, mai ales în Statele Unite și Canada. Prognozele pentru iulie arată că semnalul din Pacific se adâncește și începe să modeleze circulația atmosferică.

El Niño se intensifică rapid în Pacific

El Niño ar urma să fie principalul factor global care va influența vremea în sezonul 2026/2027. Fenomenul reprezintă faza caldă a regiunii ENSO din Oceanul Pacific ecuatorial și apare o dată la câțiva ani, alternând cu faza rece, La Niña.

Cele mai recente analize arată o anomalie caldă importantă în principalele regiuni ENSO. Modelele indică un semnal tot mai puternic de încălzire, care ar putea ajunge la vârf la valori de +4 până la +5 grade Celsius.

Prognoza NCEP CFSv2 arată dezvoltarea unui El Niño foarte puternic, peste pragul de „Super El Niño”, considerat de la +2 grade Celsius. Dacă estimările se confirmă, fenomenul ar putea deveni unul dintre cele mai intense episoade înregistrate.

Un „Super El Niño” poate amplifica extremele meteo și poate favoriza inundații, secetă severă, furtuni puternice și schimbări importante ale traseelor sistemelor de presiune.

Primele efecte se văd deja în atmosferă

Deși episoadele El Niño ating, de regulă, intensitatea maximă spre finalul anului, schimbările atmosferice sunt deja vizibile în această vară.

În iunie, America de Nord a avut un tipar apropiat de cel din anii cu „Super El Niño”: temperaturi mai scăzute în estul Canadei și în centrul și estul Statelor Unite, dar vreme mai caldă în nord și nord-vest.

Acest lucru a fost legat de o zonă de presiune joasă peste estul Canadei și estul SUA, care a favorizat pătrunderea aerului mai rece dinspre nord.

Prognoza ECMWF pentru iulie arată un semnal clar de El Niño în atmosferă: aer ascendent deasupra Pacificului și aer descendent deasupra Oceanului Indian. Practic, fenomenul începe să creeze o „punte atmosferică” prin care influențează vremea la nivel global.

Ce arată prognoza pentru iulie

În iulie, tiparul se schimbă. Modelele arată o zonă de presiune joasă în vestul Statelor Unite și o creastă de presiune ridicată peste centrul și estul SUA, extinsă spre Canada.

Acest lucru va favoriza un flux cald dinspre sud, cu temperaturi mai ridicate în centrul, estul și nordul Statelor Unite și Canadei. În schimb, vestul îndepărtat al continentului ar putea avea parte de aer mai răcoros.

Presiunea ridicată și aerul cald și uscat pot reduce precipitațiile în Midwest, în Marile Câmpii și în părți din estul Statelor Unite și Canada. Totuși, sudul SUA ar putea avea treptat mai multe ploi, pe măsură ce jet stream-ul din Pacific se întărește.

La mijlocul și finalul lunii, atmosfera se schimbă din nou

Prognozele pentru mijlocul lunii iulie arată o revenire spre un tipar cu presiune joasă peste estul Canadei și nord-estul Statelor Unite. Asta ar putea aduce temperaturi normale sau sub normal în estul SUA, în timp ce în vestul-central al Statelor Unite și în Canada s-ar putea forma un nou dom de căldură.

Spre finalul lunii, modelele indică o nouă schimbare: presiunea joasă revine spre vestul SUA, iar aerul cald se extinde din nou spre nord și est.

Pe ansamblu, luna iulie ar putea aduce ploi sub normal în centrul Statelor Unite, în nordul Marilor Câmpii, în nord-vestul Pacificului și în Florida. Mai multe precipitații sunt estimate în sud-vestul SUA și în părți din estul și nord-estul Statelor Unite și Canadei.

Europa ar putea simți efectele din toamnă

Pentru moment, Europa nu are încă un semnal foarte puternic legat direct de „Super El Niño”. Totuși, spre finalul lunii iulie încep să apară indicii privind dezvoltarea unui blocaj de presiune ridicată, asemănător celui observat în trecut în anii cu El Niño foarte puternic.

Pentru perioada august-octombrie, prognoza ECMWF indică un tipar apropiat de cel din episoadele istorice de „Super El Niño”. În Europa, acesta ar putea însemna presiune ridicată peste nordul și centrul-nordul continentului și presiune mai joasă în sud.

Un astfel de tipar poate influența distribuția temperaturilor și a precipitațiilor în toamnă și poate bloca vremea pe perioade mai lungi.

Ce temperaturi sunt estimate pentru finalul verii și începutul toamnei

În America de Nord, prognoza pentru august-octombrie arată vreme mai caldă în sudul, centrul și nordul Statelor Unite, până în sudul și vestul Canadei. În schimb, sud-vestul SUA și estul Canadei ar putea avea temperaturi normale sau ușor sub normal.

În Europa, episoadele trecute de „Super El Niño” au favorizat, în această perioadă, temperaturi mai ridicate în nord și mai scăzute în sud. Prognoza actuală arată un nucleu cald peste nordul și centrul-nordul Europei, în timp ce sud-vestul și sud-estul continentului apar cu tendințe normale sau sub normal.

Chiar dacă prognozele se mai pot schimba, evoluția actuală sugerează că influența fenomenului din Pacific ar putea începe să se extindă spre Europa din toamnă.