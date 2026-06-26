HARTA temperaturilor din România în timpul Codului roșu de caniculă. ANM: Vom avea maxime de peste 40 de grade Celsius în multe regiuni

HARTA temperaturilor din România în timpul Codului roșu de caniculă FOTO: ANM

România se pregătește pentru un episod de caniculă severă la începutul săptămânii viitoare, pe fondul pătrunderii unei mase de aer foarte fierbinte din vestul Europei. De altfel, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o avertizare de cod roșu de caniculă valabilă începând cu ziua de duminică, pentru 16 județe din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei.

Potrivit informațiilor meteorologice, aerul tropical își va manifesta intensitatea maximă luni și marți deasupra țării noastre, când temperaturile vor atinge valori extreme în numeroase regiuni.

Meteorologii estimează că maximele vor urca până la 40 de grade Celsius și chiar vor depăși acest prag în mai multe zone ale țării. În aceste condiții, există șanse ridicate ca numeroase recorduri termice pentru această perioadă să fie depășite.

Ziua de marți este așteptată să fie cea mai fierbinte, hărțile meteorologice indicând temperaturi maxime deosebit de ridicate în cea mai mare parte a României. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală ar putea depăși pragul critic în multe regiuni.

Medicii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orelor de vârf, să consume suficiente lichide și să acorde o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.

Autoritățile și serviciile meteorologice vor monitoriza evoluția fenomenului, urmând să emită avertizări oficiale în funcție de intensitatea și extinderea valului de căldură.

Cod roșu de caniculă în aproape jumătate de țară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o avertizare de cod roșu de caniculă. Avertizarea e valabilă începând de duminică, pentru 16 județe ale țării. Zonele aflate sub cod roșu sunt Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei.

„În Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39...40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade”, precizează ANM.

Restricții de circulație în timpul Codului roșu de caniculă

Autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 de tone vor avea restricţii de circulaţie, duminică, între orele 12:00 - 20:00, pe sectoarele de drum naţional, drumuri expres şi autostrăzi din 16 judeţe, unde va fi în vigoare o atenţionare Cod roşu de caniculă, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit sursei citate, judeţele vizate sunt: Hunedoara, Arad, Alba, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramureş, Bistriţa Năsăud, Suceava, Botoşani, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov şi Sibiu.

„Aceste restricţii sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administraţia Naţională de Meteorologie, Cod Galben, Cod Portocaliu şi Cod Roşu - val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat şi deosebit de accentuat respectiv temperaturi extreme.