Cum ne protejăm de caniculă. Recomandările medicilor după primul cod roșu din acest sezon

Weekend de foc în România: Temperaturile urcă la 39 de grade. Foto: Hepta

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a transmis vineri mai multe recomandări în contextul perioadei caniculare. Potrivit specialiștilor, căldura excesivă poate afecta grav sănătatea, iar boli precum cele cardiovasculare, diabetul, astmul sau afecțiunile mintale pot fi agravate, dar poate crește și riscul de accidente și boli infecțioase, potrivit Agerpres.

Totodată, afirmă specialiștii, insolația este o urgență medicală.

„Vulnerabilitatea la căldură este determinată atât de factori fiziologici, cum ar fi vârsta (bătrânii, sugarii și copiii) și starea de sănătate (prezența afecțiunilor cronice), cât și de factori de expunere, cum ar fi ocupația (de exemplu: lucrul în aer liber sau în zone fără ventilație sau aer condiționat) și condițiile socio-economice (de exemplu: persoane fără adăpost, locuințe construite inadecvat, fără posibilitate de a răci încăperile)”, se arată în informare.

INSP recomandă evitarea, pe cât posibil, a expunerii prelungite și directe la soare în intervalul orar 11.00 - 18.00 și utilizarea cremelor de protecție pe zonele corpului expuse razelor solare, evitarea activităților de exterior care necesită un consum mare de energie.

„Stați la umbră. Nu uitați că temperaturile percepute la soare pot fi cu 10-15 grade mai mari. Petreceți 2-3 ore în timpul zilei într-un loc răcoros. Rămâneți informați cu avertismentele oficiale privind perioadele de caniculă. Păstrați legătura cu vecinii, rudele, cunoștințele care sunt în vârstă sau care au probleme de sănătate, interesându-vă de starea lor de sănătate. Păstrați locuința răcoroasă.

Păstrați ferestrele închise în perioada în care temperatura exterioară este superioară celei din locuință și acoperiți-le cu jaluzele sau obloane pentru a bloca lumina directă a soarelui. Folosiți aerul din timpul nopții pentru a vă răcori casa, deschizând ferestrele după lăsarea întunericului, când temperatura exterioară este mai mică decât temperatura interioară. Opriți cât mai multe dintre aparatele electrocasnice din locuință, dacă nu aveți nevoie de acestea”, sunt alte recomandări ale INSP.

„Beți apă în mod regulat, fără a aștepta să apară senzația de sete”

Specialiștii recomandă utilizarea ventilatoarelor electrice numai când temperaturile sunt sub 40 grade, întrucât la temperaturi peste 40 grade ventilatoarele vor încălzi corpul.

„Evitați supra-încălzirea corpului și deshidratarea. Folosiți îmbrăcăminte ușoară, lejeră și amplă, din fibre naturale, pe cât posibil de culori deschise, purtați pălării de soare și ochelari de protecție solară atunci când faceți deplasări în exterior. Reduceți temperatura corpului prin efectuarea de dușuri sau îmbăiere cu apă răcoritoare. Udați pielea folosind un prosop umed, spray sau îmbrăcăminte udă ușoară. Beți apă în mod regulat, fără a aștepta să apară senzația de sete pentru a vă hidrata adecvat (1 cană de apă pe oră și cel puțin 2-3 litri pe zi). (...)

Protejați sugarii și copiii. Nu acoperiți niciodată un cărucior pentru copii cu țesătură uscată - acest lucru crește temperatura în interiorul căruciorului. Evitați consumului de alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. Evitați băuturile care au conținut ridicat de cofeină (cafea, ceai, cola, energizante) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase). Evitați alimentele fierbinți și pe cele greu digerabile”, mai recomandă INSP.

„Nu lăsați niciodată copiii sau animale în vehicule parcate”

Specialiștii susțin creșterea consumului de legume și fructe proaspete cu un conținut ridicat de apă, precum castraveții și roșiile, pepenele galben, pepenele roșu, prunele.

„Nu lăsați niciodată copiii sau animale în vehicule parcate pentru o perioadă de timp, deoarece temperaturile pot deveni rapid periculos de ridicate”, este altă atenționare a INSP.

Potrivit sursei citate, copiii cu vârsta sub 6 luni nu ar trebui expuși la lumina directă a soarelui, iar îmbrăcămintea de protecție ușoară și lejeră trebuie să acopere brațele și picioarele copilului.

„Protejați întotdeauna capul, fața, urechile și gâtul copilului cu o pălărie cu boruri largi. Puteți utiliza ochelari de soare cu protecție UVA/UVB pentru bebeluși. Evitați plimbările în intervalul orar 11.00-18.00 și pentru plimbare alegeți zonele cu umbră”, arată INSP.

Precizările vin în contextul în care Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prima avertizare de cod roșu de caniculă din acest an. Avertizarea e valabilă începând de duminică, pentru 16 județe ale țării. Zonele aflate sub cod roșu sunt Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei.