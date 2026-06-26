Cod roșu de caniculă în jumătate de țară. ANM anunță temperaturi extreme și nopți tropicale. HARTA zonelor vizate

Sursa: ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri o avertizare de cod roșu de caniculă. Avertizarea e valabilă începând de duminică, pentru 16 județe ale țării. Zonele aflate sub cod roșu sunt Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei.

„În Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39...40 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade”, precizează ANM.

Va fi cod roșu în ziua de 29 iunie. Sursa: ANM

De asemenea, valul de căldură se va extinde și se va intensifica în vestul, nord-vestul și în centrul țării, iar de duminică (28 iunie) și în restul zonelor.

„Va fi caniculă vineri (26 iunie) îndeosebi în vest și nord-vest, sâmbătă (27 iunie) și în centru și local în sud, iar de duminică (28 iunie) în toată țara. Disconfortul termic va continua să se accentueze, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de âmpie, apoi și în cele de deal. Temperaturile maxime se vor situa în general între 32 și 40 de grade. Nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime ce se vor situa în general între 18 și 25 de grade”, conform ANM.

Cod galben și portocaliu în perioada 26-27 iunie. Sursa: ANM

De vineri, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, în sudul Banatului precum și în sudul și estul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade.

Sâmbătă (27 iunie) „valul de căldură va persista, iar în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse în general între 30 și 34 de grade”, a precizat Administrația Națională de Metorologie.

Tot sâmbătă, în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania valul de căldură va continua să se intensifice, va fi caniculă și disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32...34 de grade în sudul și estul Transilvaniei și 38...39 de grade în Câmpia de Vest.