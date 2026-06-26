Cum se vede din spațiu valul de caniculă care sufocă Europa. Imagine surprinsă de satelitul Copernicus în ziua recordului din Franța

Europa se confruntă cu un val intens de căldură, cu temperaturi record. FOTO: Agenția Spațială Europeană

Europa se confruntă cu un val intens de căldură, cu temperaturi record, mai multe orașe sunt sub avertizare cod roșu. În 23 iunie, Franța a înregistrat cea mai călduroasă zi de iunie de până acum, iar o imagine surprinsă în aceeași zi de satelitul Copernicus Sentinel-3, care măsoară din spațiu temperatura suprafeței terestre, arată cât de mult se încălzește solul propriu-zis.

Temperatura suprafeței terestre poate fi adesea mult mai ridicată decât temperatura aerului, deoarece roca, betonul și asfaltul absorb căldura pe parcursul zilei și o rețin mai mult timp. De aceea, în orașe, zonele pavate și clădirile pot amplifica efectele caniculei.

Satelitul Sentinel-3 folosește senzori termici pentru a monitoriza uscatul, oceanele, gheața și atmosfera Pământului. Datele colectate ajută atât la reacția rapidă în fața fenomenelor meteo extreme, cât și la monitorizarea pe termen lung a schimbărilor climatice.

Vestul Europei continuă să se sufoce în al treilea val de căldură al anului, în condițiile în care temperaturile toride nu dau semne că ar scădea înainte de weekend. Acum, valul de căldură care a făcut ravagii în Europa de Vest se mută spre est. Budapesta și Praga se pregătesc pentru 40 de grade în weekend, cu 15 grade peste media lunii iunie, iar experții trag un semnal de alarmă: Europa Centrală e mult mai vulnerabilă.

Cel puţin 212 decese înregistrate de duminică până miercuri în Spania pot fi puse pe seama valului de căldură care a afectat ţara zilele acestea, conform datelor publicate de Institutul de Sănătate Carol al III-lea din Madrid, informează AFP, preluată de Agerpres. În Franța, premierul Sébastien Lecornu anunță activarea planului Orsan de nivel 3, adică „cel mai înalt nivel de mobilizare a sănătății", informează BFMTV.

În Franța, temperaturile vor continua să rămână în jur de 40°C în multe regiuni. Miercuri a fost cea mai fierbinte zi înregistrată vreodată în Franța, au anunțat autoritățile locale.

De asemenea, un al treilea reactor a fost închis la centrala nucleară Nogent-sur-Seine, în regiunea Bugey, din Franța.

Peste 200 de persoane au murit de caniculă, conform unor estimări, în Spania. Estimările se bazează pe un sistem denumit „MoMo” (Monitorizarea mortalităţii), care colectează zilnic bilanţul deceselor din Spania şi calculează diferenţa dintre mortalitatea reală şi cea previzibilă, pe baza seriilor istorice înregistrate.

Și Marea Britanie se pregătește pentru un val de căldură extremă, după ce meteorologii au emis un rar cod roșu de caniculă pentru mai multe regiuni. Temperaturile ar putea depăși recordurile istorice anterioare, iar în unele zone sunt așteptate valori de peste 40 de grade Celsius. Din cauza valului de căldură extremă, autoritățile au decis să închide sute de școli, fie să scurteze programul și să îi trimită pe elevi acasă mai devreme, scrie SkyNews.

De altfel, Eurostar a anulat patru trenuri care circulă între Londra și Paris în următoarele două zile din cauza „condițiilor meteorologice nefavorabile preconizate”.