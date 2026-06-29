Cine profită de valurile de căldură extremă. "Un El Niño puternic poate avea un impact interesant și să fie o oportunitate importantă"

Valurile de căldură extremă care au lovit Europa de Vest, însoțite de coduri roșii și avertismente privind riscurile asupra sănătății și vieții, îi determină pe unii investitori să își regândească strategiile. Foto: Severe Weather

Valurile de căldură extremă care au lovit Europa de Vest, însoțite de coduri roșii și avertismente privind riscurile asupra sănătății și vieții, îi determină pe unii investitori să își regândească strategiile. În contextul schimbărilor climatice și al posibilului impact al fenomenului El Niño asupra vremii și industriei asigurărilor, atenția se mută către companiile care pot ajuta societatea să se adapteze, adică firme de asigurări, producători de sisteme de răcire, companii de energie curată și furnizori de soluții pentru modernizarea rețelelor electrice.

Mai multe țări din Europa de Vest s-au confruntat în această săptămână cu valuri de căldură record, iar în Regatul Unit, Franța, Germania, Elveția și Italia au fost emise alerte roșii. Autoritățile au avertizat că temperaturile extreme pot reprezenta "un risc pentru viață chiar și pentru populația sănătoasă”.

Temperaturile au urcat cu mult peste 40 de grade Celsius în mai multe orașe și regiuni, iar nopțile tropicale au oferit prea puțin confort după zilele neobișnuit de fierbinți pentru luna iunie. Clădirile vechi, infrastructura limitată, folosirea mai redusă a aerului condiționat și lipsa de obișnuință cu astfel de temperaturi fac ca populațiile europene să fie mai puțin pregătite pentru asemenea episoade decât alte regiuni ale lumii.

În contextul avertismentelor că schimbările climatice vor face ca temperaturile extreme să devină tot mai frecvente, unii investitori încep să se gândească la modul în care își pot pregăti afacerile pentru schimbările sociale și economice aduse de veri tot mai fierbinți.

Stephanie Niven, co-manager al strategiei Global Sustainable Equity la Ninety One, a declarat pentru CNBC că echipa sa consideră că intensificarea fenomenelor meteo extreme în Europa creează o oportunitate structurală de creștere pentru investiții.

"Vedem asigurători care introduc modele climatice mai actualizate în sistemele lor de evaluare a riscurilor"

Fondul Global Sustainable Equity caută companii care oferă produse și soluții care îi ajută pe oameni să răspundă mai bine provocărilor și să devină mai rezilienți într-o perioadă dificilă, a explicat Niven. Printre domeniile vizate se numără decarbonizarea, adaptarea la schimbările climatice, gestionarea apei și a poluării, incluziunea financiară și impactul în sănătate.

Unul dintre domeniile importante pentru fond este cel al asigurărilor, a spus Niven, menționând brokerul și reasigurătorul Aon și compania canadiană Intact Financial printre deținerile fondului în acest sector.

Ea a explicat că echipa Ninety One este interesată în special de companiile care oferă polițe și soluții pentru cei afectați de schimbările climatice și care ajută lumea să reacționeze mai bine la riscurile tot mai mari.

"Vedem asigurători care introduc modele climatice mai actualizate în sistemele lor de evaluare a riscurilor", a spus Niven.

Un posibil episod El Niño, așteptat mai târziu în acest an, ar putea perturba și mai mult tiparele meteo și ar putea produce schimbări importante în industria asigurărilor, a adăugat ea.

"Acesta ar putea fi șocul care schimbă un ciclu care a fost slab timp de mai mulți ani", a spus Niven. "Un El Niño mai puternic ar putea avea un impact interesant asupra ciclului asigurărilor: mai puține uragane, dar mai puternice, și o probabilitate mai mare de pierderi uriașe. Un eveniment foarte mare ar putea însemna o oportunitate importantă în sector. Ne plac companiile care contribuie la reducerea deficitului de protecție și permit o potrivire mai bună între risc și acoperirea prin asigurare", a adăugat ea.

Pe lângă asigurări, fondul caută companii care pot oferi soluții de adaptare la schimbările climatice. Un exemplu este Trane Technologies, companie listată la New York, care produce sisteme de răcire și refrigerare.

Michael Field, strateg-șef pe acțiuni la Morningstar, spune că există companii care ar putea beneficia de verile tot mai fierbinți din Europa. "Cu siguranță, companii industriale precum Johnson Controls și Siemens ar fi mari beneficiari", a spus el într-un e-mail transmis vineri. "Ambele activează în zona HVAC, în special în producția de pompe de căldură comerciale. Pompele moderne pot funcționa și ca sisteme de răcire, ceea ce ar putea oferi o soluție eficientă în condiții de veri tot mai intense.v

Field a adăugat că vremea extremă și efectele sale negative, mai ales asupra țărilor emergente, ar putea accelera renunțarea la combustibilii fosili și tranziția către energie mai curată, ceea ce ar putea avantaja companiile de utilități.

"Companii precum Vestas și Iberdrola, cu expunere la energia eoliană curată, ar putea beneficia direct”, a spus el. "În mod similar, modernizarea rețelelor pentru a integra surse de energie regenerabilă ar putea avantaja companii precum National Grid, în Regatul Unit. Marii producători de petrol, precum Shell și Total, care au expunere semnificativă la proiecte solare și biocombustibili, ar putea beneficia, de asemenea.”

Matthew Donen, director de cercetare pe acțiuni la Morningstar, a adăugat că actualul val de căldură a pus presiune suplimentară pe rețeaua electrică a Europei, iar prețurile spot la energie au crescut pe fondul cererii mai mari pentru răcire.

"Infrastructura electrică îmbătrânită nu a reușit să facă față, iar mai multe centrale au fost nevoite să reducă producția din cauza cererii crescute", a spus el prin e-mail. "Acest lucru evidențiază nevoia pe termen lung de modernizare a rețelelor. ABB, Schneider Electric și Siemens sunt printre principalii beneficiari, deoarece furnizează echipamentele, transformatoarele, automatizările de rețea și soluțiile de management al energiei de care utilitățile au nevoie pentru a consolida și extinde infrastructura electrică veche."

Într-o notă publicată vineri, strategii UBS au afirmat că valul de căldură, care a împins temperaturile cu până la 18 grade Celsius peste nivelurile normale, va avea consecințe economice directe. În același timp, acesta creează oportunități de investiții, pe măsură ce populațiile și autoritățile încearcă să se adapteze.

"Europa de Vest este prinsă într-un val de căldură care a perturbat alimentarea cu energie, a dus la închiderea unor școli și a afectat transporturile și obiectivele culturale", au spus strategii UBS. "Centralele nucleare franceze au redus producția cu aproximativ 7% din cererea totală, deoarece temperaturile ridicate au limitat accesul la apa necesară pentru răcire. În același timp, rețelele feroviare, școlile și programul de lucru au fost afectate în mai multe țări. Acest episod ar putea adăuga presiune politică în favoarea decarbonizării, adaptării la schimbările climatice, electrificării și investițiilor în eficiență energetică".

Echipa UBS a mai subliniat că strategia de decarbonizare și politica energetică a Europei sunt printre cele mai ambițioase la nivel global.