Domul de foc de deasupra Europei a ucis peste 1.300 de oameni într-o singură săptămână

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Valul de căldură care a cuprins Europa în această săptămână a fost legat de peste 1.300 de decese, spune șeful Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Recordurile de temperatură continuă să cadă pe continent, iar situația se agravează pe zi ce trece, notează BBC.

În România, aproape jumătate de țară se află deja sub cod roșu de temperaturi extreme, cu maxime de până la 40 de grade. De luni, codul roșu se extinde în cea mai mare parte a țării, inclusiv în București, unde sunt prognozate temperaturi de aproape 40 de grade. Sâmbătă, temperaturile resimțite au atins deja 42°C la Oradea și Arad.

În Germania, duminică a fost înregistrată cea mai fierbinte zi din istorie pentru a treia zi consecutiv – 41,7°C, măsurați la stația din Coschen, lângă granița cu Polonia. Cehia a doborât al doilea record în două zile, cu 41,1°C la Doksany, la nord de Praga. Polonia a înregistrat și ea un maxim absolut: 40,5°C în orașul Slubice.

Directorul OMS a avertizat că Europa este continentul care se încălzește cel mai rapid de pe planetă, cu o viteză dublă față de media globală. „Stresul termic este adesea numit «ucigașul tăcut» - iar casele, locurile de muncă și școlile europene nu au fost construite pentru aceste temperaturi”, a transmis Tedros pe rețeaua X.

Franța a raportat duminică aproximativ 1.000 de decese în plus față de media așteptată, începând de miercuri. Cele mai afectate sunt persoanele de peste 65 de ani, după ce autoritățile au înregistrat o creștere de 40% a numărului de oameni care mor acasă.

În România, ANM anunță că marți-miercuri vor fi atinse cele mai ridicate valori, cu maxime între 35 și 41 de grade în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale, cu minime care nu vor coborî sub 17-25 de grade. antena3

Tedros a avertizat că fenomenul caniculei „o dată într-o generație” a devenit aproape anual, din cauza schimbărilor climatice și a încălzirii globale, și a cerut țărilor europene să adopte planuri concrete de protecție a sănătății în fața căldurii extreme.