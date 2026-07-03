Numărul deceselor din Franţa a crescut cu peste 2.000, din cauza caniculei. Au fost temperaturi şi de 41 de grade Celsius la Paris

3 minute de citit Publicat la 15:30 03 Iul 2026 Modificat la 15:30 03 Iul 2026

Numărul deceselor din Franţa a crescut cu peste 2.000, din cauza caniculei. FOTO: Profimedia Images

Franța a anunțat o creștere de peste 2.000 a numărului de decese în ultima săptămână, din cauza valului de căldură european din luna iunie, iar meteorologii avertizează cu privire la noi temperaturi extreme pe continent în zilele următoare, notează BBC.

Numărul deceselor a crescut cu 29% în ultima săptămână a lunii iunie, față de săptămâna precedentă, iar ministrul francez al Sănătății, Stéphanie Rist, a precizat că s-a înregistrat o „creștere clară” a mortalității în rândul persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani.

Franța a înregistrat, pe 24 iunie, cea mai fierbinte zi din istorie la nivel național, temperaturile atingând aproape 41 de grade Celsius la Paris, iar jumătate din țară fiind plasată sub cod roșu de caniculă.

Informațiile privind bilanțul victimelor apar în contextul în care anumite zone ale Europei, inclusiv Marea Britanie, se pregătesc pentru noi temperaturi extreme începând din acest weekend.

Un nou val da caniculă în Europa

BBC Weather anunță că o zonă extinsă de înaltă presiune se formează în prezent din Azore spre Portugalia și Spania și că, până în weekend, se prognozează căldura să crească în Franța și sudul Marii Britanii.

Și, în timp ce Europa se pregătește de caniculă, milioane de americani care sărbătoresc weekendul de 4 iulie sunt deja afectați de căldura extremă prelungită și umiditatea ridicată în anumite părți din centrul și estul SUA.

Schimbările climatice duc la creșterea temperaturilor în întreaga lume, dar în special în Europa. Este continentul cu cea mai rapidă încălzire, încălzindu-se de două ori mai repede decât media globală, potrivit serviciului climatic Copernicus.

Acest lucru provoacă creșterea valurilor de căldură de vară, o presiune mai mare asupra rezervelor de apă ale Europei și incendii mai intense.

Creşte numprul deceselor în mai multe ţări

Belgia a înregistrat 1.222 de decese în plus față de medie în timpul valului de căldură, cu 39% mai multe decât de obicei – aproape jumătate dintre acestea fiind persoane cu vârsta de 85 de ani sau peste.

Ministerul Sănătății din această țară a declarat că numărul deceselor survenite în timpul valului de căldură a fost „fără precedent”.

În Franța, numărul deceselor înregistrate între 22 și 28 iunie a crescut cu 2.025 – o majorare de aproape 30% –, a anunțat vineri agenția de sănătate publică „Santé Publique France”. Numărul deceselor a crescut cu 62% numai în regiunea pariziană.

Ministerul francez al Sănătății a precizat că această cifră este probabil o „subestimare” și că mortalitatea va fi, „prin urmare, mai ridicată decât indică aceste cifre inițiale”.

Numărul deceselor prin înec a crescut vertiginos în timpul valului de căldură; ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a declarat sâmbătă că 72 de persoane și-au pierdut viața prin înec începând cu 18 iunie.

Între timp, temperaturile extrem de ridicate – fără precedent – ​​înregistrate săptămâna trecută în Țările de Jos au dus la aproximativ 480 de decese suplimentare, au anunțat joi autoritățile olandeze; majoritatea persoanelor decedate aveau vârsta de 80 de ani sau peste.

Temperaturile au atins aproape 40°C în unele zone ale țării, cele mai multe decese fiind raportate în sudul și estul Țărilor de Jos, unde valorile termice au fost cele mai ridicate.

Deși în Țările de Jos se preconizează o săptămână mai răcoroasă, în alte regiuni se anunță din nou vreme caniculară pentru sfârșitul săptămânii.

Se estimează că temperaturile vor atinge 40°C în sudul Franței, cu valori maxime de 36°C - 37°C așteptate în zonele Bordeaux, Toulouse și Agen.

Cod roşu de incendii de vegetație, în Franţa

Météo-France a emis Cod roşu de incendii de vegetație pentru zilele de vineri și sâmbătă în sudul țării, avertizând că, din cauza condițiilor meteorologice, riscul de izbucnire a incendiilor este „foarte ridicat” față de valorile obișnuite pentru sezonul estival.

Joi, ministrul Sébastien Lecornu a anunțat că, de la începutul verii, au izbucnit aproape 7.000 de incendii, care au mistuit până în prezent aproximativ 8.700 de hectare.

Aproape 3.000 de persoane au fost evacuate după ce un incendiu de vegetație a izbucnit în localitatea Sainte-Marie-la-Mer și s-a extins spre Canet-en-Roussillon în cursul zilei de joi.

În Peninsula Iberică, serviciul meteorologic Aemet a avertizat cu privire la posibilitatea unui nou val de căldură. Guvernul Portugaliei a instituit o stare de alertă care va rămâne în vigoare până la miezul nopții de marți. Se preconizează că temperaturile vor depăși 40°C în unele zone, iar valorile nocturne vor fi de peste 25°C.

În Spania, zone din sud-vest se află sub cod portocaliu, fiind așteptate temperaturi de 40°C în anumite regiuni.