Atenție la caniculă! Când devin periculoase temperaturile ridicate pentru inimă

Temperaturile ridicate obligă inima să depună un efort suplimentar pentru a răci organismul. FOTO: Getty Images

Valurile de căldură cresc semnificativ riscul de complicații pentru persoanele cu afecțiuni cardiovasculare, avertizează medicii. Temperaturile ridicate obligă inima să depună un efort suplimentar pentru a răci organismul, ceea ce poate duce la fluctuații ale tensiunii arteriale, tahicardie, deshidratare și chiar episoade de lipotimie.

Medicul cardiolog Alice Munteanu explică, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, cu Andreea Cigolea, faptul că organismul resimte rapid efectele temperaturilor extreme. „Căldura înseamnă un exces de muncă a inimii și, ca atare, noi ne simțim mult mai rău. Pierdem electroliții, apare o stare de epuizare, simțim că ne lasă picioarele, ne poate durea capul și putem face lipotimie”, a declarat cardiologul.

Specialistul recomandă ca persoanele cu boli cardiovasculare să evite expunerea la soare în intervalul orar 12:00-18:00 și să consume lichide în mod constant, fără să aștepte apariția senzației de sete. „Dacă suntem cardiaci, stăm în casă între anumite ore. Dacă trebuie neapărat să ieșim, trebuie să consumăm lichide regulat, nu doar atunci când ne este sete”, a precizat medicul.

În perioada verii, pacienții care urmează tratamente pentru hipertensiune sau insuficiență cardiacă trebuie să își monitorizeze mai atent valorile tensiunii arteriale și pulsului, deoarece acestea pot oscila din cauza căldurii și a transpirației excesive. „Vara monitorizăm mai des tensiunea și pulsul, pentru că există oscilații. Dacă tensiunea scade mai mult decât în mod normal, pacientul trebuie să își anunțe medicul de familie pentru eventuale ajustări ale tratamentului”, a explicat cardiologul.

Medicul atrage atenția că tratamentul prescris nu trebuie întrerupt din proprie inițiativă, chiar dacă temperaturile sunt foarte ridicate. „Nu trebuie să oprim medicamentele pentru că a venit vara. Suntem doar mai atenți: măsurăm mai frecvent tensiunea și pulsul și discutăm cu medicul dacă apar modificări”, a subliniat acesta.

Totodată, specialistul recomandă evitarea diferențelor bruște de temperatură dintre exterior și spațiile puternic climatizate, purtarea hainelor deschise la culoare și hidratarea corespunzătoare.

Potrivit medicului, cele mai vulnerabile categorii sunt pacienții vârstnici, cei cu insuficiență cardiacă și cei care suferă de fibrilație atrială, aceștia prezentând frecvent simptome precum dureri în piept, lipsă de aer și stare accentuată de epuizare în timpul episoadelor de caniculă.