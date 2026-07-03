El Niño a ajuns la nivelul 3 din 4 de intensitate. Meteorologii avertizează: se dezvoltă rapid și e risc de fenomene extreme

Mai multe țări din Europa de Vest s-au confruntat în această săptămână cu valuri de căldură record. Foto: Getty Images

Fenomenele extreme de la finalul lunii iunie și începutul lunii iulie - caniculă și furtuni puternice - sunt departe de a se fi încheiat. Vor urma noi episoade de caniculă și averse torențiale, potrivit estimărilor meteorologilor. Organizația Mondială de Meteorologie a avertizat că fenomenul El Niño a ajuns la nivelul 3 din 4 de intensitate și se „dezvoltă rapid”. Astfel, riscul de „fenomene meteo extreme”, precum valuri de căldură și averse torențiale” e în creștere în multe părți ale lumii.

Cel mai probabil vom avea o vară sufocantă. Fenomenul El Niño, o încălzire periodică a apelor din Oceanul Pacific tropical din cauza acumulării excesive de căldură în această regiune, a fost clasificat drept „puternic” de meteorologi, al treilea cel mai ridicat nivel din cele patru categorii de intensitate, potrivit The Irish Times.

Mai grav, meteorologii se așteaptă ca acesta să crească în intensitate pe parcursul lunilor iunie-septembrie, iar Organizația Mondială de Meteorologie (OMM) a avertizat că există o probabilitate foarte mare ca temperaturile să depășească media în toată lumea.

Fenomenul El Niño „se dezvoltă rapid” și există un risc mai mare de apariție a „valurilor de căldură, secetei, ploilor torențiale și a altor fenomene meteorologice extreme în multe regiuni ale lumii”, a transmis OMM.

De altfel, luna iunie a adus deja un tipar asemănător cu cel observat în anii cu „Super El Niño”, mai ales în Statele Unite și Canada. Prognozele pentru iulie arată că semnalul din Pacific se adâncește și începe să modeleze circulația atmosferică.

Meteorologii OMM au avertizat că prognozele regionale nu au o acuretețe de 100%, dar există șanse ridicate să plouă mai mult decât este normal în această perioadă în țările din sudul Europei, în timp ce în nordul Europei va fi secetă. Irlanda, de exemplu, se pregătește de secetă, ceea ce va însemna presiuni asupra rezervelor de apă, probleme pentru fermieri și mai multe incendii de vegetație.

Anunțul că El El Niño a atins nivelul trei de alertă vine în condițiile în care mai multe țări din Europa de Vest s-au confruntat în această săptămână cu valuri de căldură record, iar în Regatul Unit, Franța, Germania, Elveția și Italia au fost emise alerte roșii. Și România a fost sub cod roșu de căldură timp de trei zile.

Temperaturile au urcat cu mult peste 40 de grade Celsius în mai multe orașe și regiuni, iar nopțile tropicale au oferit prea puțin confort după zilele neobișnuit de fierbinți pentru luna iunie.

Oamenii de știință însă atrag atenția că aceste temperaturi uriașe sunt și consecința poluării. Astfel de valuri de căldură ar fi fost „imposibile” acum 50 de ani, potrivit unui studiu publicat de Consorțiul World Weather Attribution. El a devenit mult mai probabil în ultimele două decenii tocmai din cauza încălzirii globale. Cu fiecare fracțiune de grad cu care planeta se încălzește valurile de căldură devin din ce în ce mai frecvente și mai fierbinți, sunt de părere oamenii de știință.