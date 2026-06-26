Ce a provocat fenomenul care pârjolește Europa de la Vest la Est: "Nicio legătură cu El Niño. Ne-am făcut-o cu mâna noastră"

Cel mai grav episod de caniculă din Europa ultimilor 50 de ani nu ar fi fost posibil fără încălzirea globală provocată de oameni, arată un nou studiu. Foto: Getty Images

Valul de căldură extraordinar din această săptămână este cel mai grav care a lovit vreodată Europa de Vest și nu ar fi putut avea loc dacă umanitatea nu ar fi continuat să încălzească suplimentar planeta prin arderea combustibililor fosili, spun oamenii de știință într-un nou studiu, scrie Politico.

Din Spania până în Regatul Unit, europenii au fost expuși caniculei extreme în ultimele zile, temperaturile crescând până la sau chiar dincolo de 40 de grade Celsius.

Iar iulie, „luna lui Cuptor”, nu a venit încă.

Noul studiu publicat vineri constată că acest tip de eveniment ar fi fost „practic imposibil” în urmă cu 50 de ani.

El a devenit mult mai probabil în ultimele două decenii tocmai din cauza încălzirii globale.

Consorțiul World Weather Attribution, care include oameni de știință de la Imperial College London și Centrul Climatic al Crucii și Semilunii Roșii, a comparat valul de căldură din această săptămână cu alte episoade europene fierbinți din 1976 și 2003.

„Pe întreaga durată a acestui val de căldură, am constatat că, în ultimii 50 de ani, probabilitatea unui val de căldură precum acesta s-a schimbat extrem de mult”, a declarat Theodore Keeping, autor principal și cercetător în domeniul vremii extreme la Imperial College London.

„Acest eveniment nu ar fi fost posibil în iunie fără schimbările climatice. Temperaturile nocturne (medii) pe trei zile nu ar fi fost posibile în nicio perioadă a anului fără schimbările climatice, iar probabilitatea ca actualele maxime zilnice înregistrate pe parcursul intervalului să apară în orice perioadă a anului a crescut de peste 500 de ori din 1976”, a adăugat el.

Încălzirea planetei a accelerat în ultimii 50 de ani

Până în 1976, planeta se încălzise cu doar 0,3 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, ajungând la 0,6 grade în 2003 și 1,4 grade anul trecut.

Există un consens științific conform căruia valurile de căldură devin din ce în ce mai frecvente și mai fierbinți cu fiecare fracțiune de grad.

Pentru vasta regiune a Europei de Vest și Centrale, care se întinde din nordul Spaniei și Regatul Unit până în sudul Suediei și estul Poloniei, „acest val de căldură este cel mai sever înregistrat vreodată”, au constatat oamenii de știință.

Ei spun că există în prezent o probabilitate de 10 ori mai mare decât în 2003 pentru apariția temperaturilor diurne înregistrate în această săptămână.

2003 este anul în care 70.000 de oameni au murit din cauze legate de căldură.

În ceea ce privește temperaturile maxime nocturne din această săptămână, probabilitatea de apariție este în prezent de aproximativ 100 de ori mai mare decât acum 23 de ani.

Căldură mai mare, umiditate mai mare

Schimbările climatice au accentuat maximele termice ale episodului recent.

„Un val de căldură similar în iunie ar fi fost cu aproximativ 3,5 grade Celsius mai rece în timpul zilei în 1976 și cu aproximativ 2 grade mai rece în 2003. De asemenea, temperaturile nocturne ar fi fost cu aproximativ 2,4 grade mai reci în 1976 și cu aproximativ 1,3 grade mai reci în iunie 2003”, a arătat Theodore Keeping.

Pe lângă compararea temperaturilor anterioare în regiunea extinsă a Europei de Vest, oamenii de știință au analizat și aproximativ 850 de orașe europene și au descoperit că aproximativ 45% dintre ele au depășit recordul istoric de căldură „umedă”.

Măsurătorile care corelează temperatura și umiditatea sunt utilizate pentru a evalua impactul asupra sănătății umane, întrucât procentajul de vapori de apă din aer pe caniculă afectează capacitatea organismului de a se răci prin transpirație.

Valorile record sugerează că „impactul asupra sănătății al acestui val de căldură va fi probabil extrem de mare”, a avertizat cercetătorul de la Imperial College.

Cercetător: Suntem noi, nu are nicio legătură cu El Niño

Multe capitale europene se confruntă în prezent cu cele mai fierbinți intervale de câte trei zile din 1950, când a început înregistrarea fiabilă a datelor.

„Din cauza încălzirii globale, aceste temperaturi foarte ridicate sunt acum așteptate în mod regulat în lunile de vară în multe capitale”, a subliniat Theodore Keeping.

Cercetarea echipei științifice nu a constatat nicio influență asupra valului de căldură european din partea fenomenului El Niño, care abia a început să se desfășoare în Pacificul tropical.

„Oamenii de știință ca mine încep să sune ca un disc stricat. Publicăm concluzii similare an de an, reacționând la temperaturile extreme care cresc din ce în ce mai mult: 'Da, acestea sunt schimbări climatice. Da, sunt noi (la originea lor), nu este El Niño. Da, avem soluțiile. Nu, nu le implementăm suficient de repede'”, a afirmat, la rândul ei, Friederike Otto, specialistă în climă la Imperial College London.