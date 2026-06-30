A treia zi de foc în România. ANM a extins codul roșu de temperaturi extreme, cu maxime de peste 40 de grade

ANM a extins codul roșu de temperaturi extreme, cu maxime de peste 40 de grade. FOTO Profimedia Images

Meteorologii au extins, marți, avertizarea Cod roșu de caniculă, până miercuri la ora 10.00. Doar județele Constanța și Tulcea vor fi sub cod portocaliu. Maximele termice vor fi comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Potrivit avertizării ANM, până miercuri la ora 10.00 vor fi temperaturi extreme, noapte tropicală și disconfort termic deosebit de accentuat.

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.

Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 24 de grade.

Meteorologii precizează că, în după-amiaza şi seara zilei de marţi, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creştere mai ales în zonele de deal şi de munte.

128 de recorduri de temperaturi maxime

Canicula care afectează România în aceste zile a doborât noi recorduri de temperaturi maxime pentru o zi de iunie, precizează Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, au fost înregistrate 128 de recorduri, dintre care 45 reprezintă recorduri lunare, „fiind cele mai ridicate valori măsurate vreodată într-o zi de 29 iunie la stațiile respective”, conform ANM.

„Aproape 80% din rețeaua de 168 de stații meteorologice ale ANM au înregistrat un record de temperatură maximă pentru această dată calendaristică”.

Cele mai ridicate valori termice înregistrate luni, 29 iunie, au fost:

40,6°C Săcueni, Bihor

40,6°C Jimbolia, Timiș

40,4°C Oradea

40,2°C Arad

40,1°C Chișineu-Criș, Arad

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în perioada 29 iunie, ora 10.00 - 1 iulie, ora 23.00. Capitala rămâne sub cod roșu de caniculă până în dimineața zilei de 1 iulie, când temperaturile vor atinge 39 de grade, iar ulterior vremea se va schimba brusc, fiind așteptate averse torențiale, vijelii și grindină.

România trăiește unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din istoria măsurătorilor meteorologice. Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat duminică seară, în direct la Antena 3 CNN, ce urmează în zilele care vin – și de ce acest val de căldură este diferit de tot ce am mai trăit până acum.

„Este o premieră pentru zona țării noastre acest cod roșu emis pentru trei zile consecutiv la un final de lună iunie”, a subliniat Mateescu.

Ce vine după caniculă

Vestea bună este că episodul se va încheia. Vestea mai puțin bună este cum se va încheia.

De marți seara, în special în zonele de deal și de munte, vor apărea fenomene de instabilitate atmosferică.

„Atunci când vorbim despre schimbul de mase de aer cald și rece – pentru că, mai ales după acest episod, temperaturile vor scădea cu mai mult de 10-15°C – cu siguranță fenomenele meteorologice specifice acestor condiții vor putea fi unele extreme. Mă refer și la vijelii, căderi de grindină sau cantități însemnate de precipitații pe secvențe scurte de timp, care pot să genereze situații de natură hidrologică”, a explicat Elena Mateescu.

Concret, sunt așteptate vijelii cu rafale de vânt de peste 50–60 km/h, grindină și cantități mari de precipitații – „15–25 l/mp, izolat peste 30 l/mp, în intervale foarte scurte de timp”. ANM va emite avertizări actualizate în funcție de evoluția situației.