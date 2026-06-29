Antena 3 CNN Meteo Harta temperaturilor de foc. Au fost doborâte 128 de recorduri de căldură, anunță ANM. Aproape 41 de grade Celsius la Oradea

Harta temperaturilor de foc. Au fost doborâte 128 de recorduri de căldură, anunță ANM. Aproape 41 de grade Celsius la Oradea

M.L.
<1 minut de citit Publicat la 23:18 29 Iun 2026 Modificat la 23:38 29 Iun 2026
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anm
Harta recordurilor de temperatură din România. Sursa: ANM

Canicula care afectează România în aceste zile a doborât noi recorduri de temperaturi maxime pentru o zi de iunie, precizează Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, au fost înregistrate 128 de recorduri, dintre care 45 reprezintă recorduri lunare, „fiind cele mai ridicate valori măsurate vreodată într-o zi de 29 iunie la stațiile respective”, conform ANM.

„Aproape 80% din rețeaua de 168 de stații meteorologice ale ANM au înregistrat un record de temperatură maximă pentru această dată calendaristică”.

Cele mai ridicate valori termice înregistrate luni, 29 iulie, au fost:

  • 40,6°C Săcueni, Bihor
  • 40,6°C Jimbolia, Timiș
  • 40,4°C Oradea
  • 40,2°C Arad
  • 40,1°C Chișineu-Criș, Arad

ANM a emis luni un Cod Roșu de vijelii, valabil între orele 16:55 și 17:25, în județul Dâmboviţa, la Târgoviște și Răzvad.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în perioada 29 iunie, ora 10.00 - 1 iulie, ora 23.00. Capitala rămâne sub cod roșu de caniculă până în dimineața zilei de 1 iulie, când temperaturile vor atinge 39 de grade, iar ulterior vremea se va schimba brusc, fiind așteptate averse torențiale, vijelii și grindină.

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Etichete: ANM meteo canicula temperaturi extreme

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