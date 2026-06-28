Șefa ANM: „Ne apropiem de cele mai ridicate valori înregistrate vreodată la un final de lună iunie. Este o premieră”

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România trăiește unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din istoria măsurătorilor meteorologice. Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat duminică seară, în direct la Antena 3 CNN, ce urmează în zilele care vin – și de ce acest val de căldură este diferit de tot ce am mai trăit până acum.

Ce s-a întâmplat duminică

Ziua de duminică a adus deja temperaturi extreme. În partea de vest a țării, temperaturile resimțite au depășit 41–42°C, iar la umbră s-au înregistrat 39°C. A fost prima zi din acest val de căldură în care a fost activ codul roșu pentru regiunile intracarpatice și zone din nordul Moldovei, cu temperaturi între 35 și 40°C.

Noaptea nu aduce răcoare.

„Va fi o noapte tropicală, pentru că așteptăm minime de 17 până la 25°C”, a spus Mateescu, subliniind cât de anormal este acest lucru: „Aș face mențiunea că 25°C reprezintă maxima unei zile obișnuite de vară în țara noastră; atât ar trebui să înregistrăm într-o zi normală de vară”.

Recordurile au început să cadă deja. La 29 de stații meteorologice din zona vizată de codul portocaliu au fost înregistrate sâmbătă cele mai ridicate temperaturi maxime pentru o zi de 27 iunie din istoria măsurătorilor.

Iar duminică dimineață, la 19 stații, s-au înregistrat cele mai ridicate temperaturi minime pentru o dimineață de 28 iunie.

Luni și marți – vârful episodului

Ce e mai greu abia urmează.

„Mâine, în partea de vest a țării, așteptăm valori unde va fi cel mai cald, de 40-41°C, și nu excludem izolat 42°C”, a precizat Mateescu. În toată aria avertizată de cod roșu, inclusiv în București, sunt așteptate 39-40°C.

De ce cod roșu și nu portocaliu? Pentru că valorile prognozate se apropie de recordurile absolute ale lunii iunie pentru fiecare regiune în parte.

„În țara noastră, 42°C este temperatura maximă absolută a lunii iunie, înregistrată pe 29 iunie. Iar mâine, 29 iunie, așa arată harta”, a explicat directoarea ANM.

Codul roșu, emis cu 72 de ore înainte și extins ulterior, va fi valabil luni, marți și miercuri.

„Este o premieră pentru zona țării noastre acest cod roșu emis pentru trei zile consecutiv la un final de lună iunie”, a subliniat Mateescu.

De unde vine această căldură și ce legătură are cu El Niño

Întrebată dacă valul de căldură are legătură cu fenomenul El Niño, Mateescu a ecplicat că, „nu asociem acest val de căldură cu fenomenul respectiv. Spre sfârșitul anului și anul viitor vom resimți efectele fenomenului El Niño”.

Explicația pentru ce trăim acum este alta: „Vorbim despre o masă de aer foarte cald dinspre nordul Africii, asociată cu un blocaj atmosferic pe Europa, care a determinat 11 zile consecutive de caniculă în partea de vest a continentului, cu deplasare, iată, și spre est”.

Același blocaj atmosferic a afectat deja 14 țări europene, toate sub cod roșu simultan. Franța singură a înregistrat 190 de recorduri de temperatură, dintre care 38 sunt recorduri lunare.

Ce vine după caniculă

Vestea bună este că episodul se va încheia. Vestea mai puțin bună este cum se va încheia.

De marți seara, în special în zonele de deal și de munte, vor apărea fenomene de instabilitate atmosferică.

„Când vorbim despre un schimb de masă de aer cald cu aer rece, cu amplitudini termice mari, sigur că da, apar și fenomenele extreme”, a explicat Mateescu.

Concret, sunt așteptate vijelii cu rafale de vânt de peste 50–60 km/h, grindină și cantități mari de precipitații – „15–25 l/mp, izolat peste 30 l/mp, în intervale foarte scurte de timp”. ANM va emite avertizări actualizate în funcție de evoluția situației.

Ce trebuie să facă românii

„Nu vreau să se considere că inducem panica, dar datele arată clar: ne apropiem de cele mai ridicate valori înregistrate vreodată la un final de lună iunie”, mai spune Elena Mateescu.

Recomandările sunt clare – evitați deplasările în orele cu soare puternic, persoanele cu afecțiuni cardiace să ia legătura cu medicii și toată lumea să urmărească avertizările nowcasting pentru vijelii și fenomene extreme.

Actualizările ANM pot fi urmărite în timp real pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie și pe platforma europeană Meteoalarm, unde toate serviciile meteorologice din Europa își publică alertele.