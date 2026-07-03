ANM anunță temperaturi mai scăzute și furtuni săptămâna viitoare. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni

1 minut de citit Publicat la 08:34 03 Iul 2026 Modificat la 08:34 03 Iul 2026

Vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru patru săptămâni, intervalul 6 iulie - 2 august. Vremea va fi mai răcoroasă decât în mod obișnuit și va fi tot mai instabilă pe parcursul săptămânii viitoare, au anunțat meteorologii. Însă, începând cu jumătatea lunii iulie, temperaturile vor începe să crească și vor fi peste normalul acestei perioade, mai ales în jumătatea de vest a țării.

Săptămâna viitoare, furtunile se vor extinde, începând din vestul, centrul și nordul țării.

Vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze de 40–45 km/h și, izolat, de 50–60 km/h în sudul Banatului.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 10–15 l/mp și, izolat, vor depăși 20 l/mp.

Începând cu mijlocul lunii, temperaturile vor fi în creștere în jumătatea de vest a țării.

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