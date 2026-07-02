Coduri portocaliu și galben de vijelii și averse torențiale în toată țara. ANM a actualizat prognoza meteo. HARTA zonelor vizate

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Meteorologii ANM au emis prognoza actualizată pentru perioada 2-4 iulie, în care anunță atât un val de căldură, cât și un cod portocaliu și galben de ploi și vijelii în toată țara. Rafalele de vânt vor atinge până la 90 de km/h, iar cantitățile de apă acumulate pot ajunge până la 40 l/mp. Și Municipiul București este sub un nou cod portocaliu.

Joi, 2 iulie, între orele 10 și 21, este în vigoare un cod galben de căldură persistentă, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic în cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 34 de grade.

În perioada 2 iulie, ora 10:00 - 3 iulie, ora 3:00, este în vigoare și un cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

În Oltenia, sudul și estul Moldovei, vestul și sud-vestul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp 1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30...40 l/mp.

În același timp, este și un cod portocaliu. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70...90 km/h și izolat de peste 100 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...4 cm) și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25...40 l/mp și pe arii restrânse de peste 50...60 l/mp.

În perioada 3 iulie, ora 10:00 – 4 iulie, ora 10:00, este valabil un alt un cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea se vor manifesta averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30...40 l/mp.