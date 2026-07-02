ANM a emis un Cod portocaliu de ploi torenţiale, vijelii puternice şi de grindină, în Bucureşti, până în noaptea de joi spre vineri

1 minut de citit Publicat la 10:14 02 Iul 2026 Modificat la 10:16 02 Iul 2026

Fulgere în timpul unei furtuni în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

ANM transmite că, în Bucureşti, în intervalul 02 iulie, ora 10 - 03 iulie, ora 03, va fi în vigoare un mesaj de avertizare meteorologică Cod portocaliu pentru averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice. Iar în intervalul 03 iulie, ora 10 - 04 iulie, ora 10, tot în Capitală va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică Cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

Prognoza pentru Bucureşti în intervalul 02.07.2026 Ora 10:00 - 03.07.2026 Ora 10:00

Vremea va fi instabilă și mai ales după-amiaza și noaptea vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse torențiale și importante cantitativ (20...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii puternice (rafale de 60...80 km/h) și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă va fi de 17-18 grade.

Prognoză pentru Bucureşti în intervalul 03.07.2026 Ora 10:00 - 04.07.2026 Ora 10:00

Vremea se va menține în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și mai ales după-amiaza și noaptea vor fi averse torențiale (5...15 l/mp și izolat peste 20 l/mp) și frecvente descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor (viteze de 50...60 km/h).

Temperatura maximă va fi de 29-30 de grade, iar cea minimă de 17-18 grade.