Ploi torențiale și vijelii în toată țara. Șefa ANM anunță cât mai durează vremea severă

Copac rupt de vijelie pe un bulevard din București, 1 iulie 2026. Sursa foto: Agerpres Foto

După furtunile violente care au provocat pagube importante în Capitală, firectorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a avertizat miercuri seara, la Antena 3 CNN, că fenomenele meteo extreme vor continua până la sfârșitul săptămânii. Potrivit acesteia, până vineri, la ora 10, este în vigoare o avertizare de cod galben de vreme severă toată țara.

„Până mâine dimineață, la ora 10, vorbim de o atenționare meteorologică de cod galben, respectiv cod portocaliu.

Până la ora 6, codul portocaliu vizează în mod deosebit zona de vest și sud a țării, inclusiv municipiul București. Așteptăm cantități de apă care pe secvențe scurte de timp să depășească 25-40 de litri pe metru pătrat la nivel local, 50-60 de litri pe metru pătrat și perioade în care vântul să fie unul destul de puternic, pentru că rafalele se pot încadra între 70-90 de kilometri pe oră, izolat peste 100 de kilometri pe oră.

Această avertizare meteorologică generală a fost până în prezent dublată de încă opt avertizări meteorologice de tip nowcasting de cod roșu.

Având în vedere dinamica explozivă a fenomenelor, în contextul în care, pe secvențe scurte de timp deja în zonele în care în ultimele 24 de ore am avut cantități importante de precipitații, estimăm în continuare cantități de peste 30-40 de litri pe metru pătrat, iar vântul la rafală va avea viteze de 60-70 de kilometri pe oră”, a explicat Elena Mateescu.

Astfel, potrivit ANM, sunt așteptate ploi torențiale, grindină și vijelii până în data de 3 iulie.

„Fenomenele de instabilitate rămân de interes până la finalul săptămânii, pentru că și mâine, până pe 3 iulie, ora 10, în întreaga țară, un cod galben vizează, de asemenea, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici dimensiuni și cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse peste 30-40 de litri pe metru pătrat”, a încheiat șefa ANM.

Marți seara, în anumite zone din țară, vântul a bătut cu până la 90 de km/h, cu ploaie și grindină. Doar în București au fost emise cinci avertizări meteo nowcasting de fenomene severe.

În urma ploilor abundente, străzile au fost inundate, iar transportul public în Capitală, în special circulația tramvaielor, a fost afectat din cauza inundațiilor. Și la metrou au fost probleme din cauza apei acumulate, stația Victoriei 2 fiind închisă temporar.

Pompierii au intervenit în 1000 de cazuri de pomi căzuți, case și străzi inundate.