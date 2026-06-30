Avertizare imediată de la ANM: Cod portocaliu de ploi și vijelii în mai multe județe din țară. Lista zonelor vizate

2 minute de citit Publicat la 14:21 30 Iun 2026 Modificat la 15:09 30 Iun 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Meteorologii ANM au emis marți mai multe avertizări nowcasting de cod portocaliu și galben de ploi și vijelii pentru mai multe județe din țară. Deși România este sub cod roșu de caniculă, în anumite zone vântul va bate cu până la 90 de km/h, cu ploaie și grindină.

De la ora 14 până la ora 20, un cod portocaliu general de ploi și vijeli este valabil pentru șase județe din țară: Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Harghita și local în zona montană.

Avertizările nowcasting vizează următoarele județe:

Județul Tulcea

Un cod galben este valabil până la ora 16:20.

Localități vizate: Tulcea, Sulina, Somova, Valea Nucarilor, Frecăței, Murighiol, Mihail Kogălniceanu, Chilia Veche, Mahmudia, Nalbant, Izvoarele, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina, Ceatalchioi.

Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50 - 55 km/h), grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

Județul Buzău

Un alt cod portocaliu este valabil până la ora 16:00.

Localități vizate: Nehoiu, Chiojdu, Cătina, Colți.

Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 60...80 km/h, vijelie, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm).

Județul Caraș-Severin

Un cod portocaliu este valabil până la ora 15:40.

Localități vizate: Zăvoi, Turnu Ruieni, Armeniș, Bolvașnița.

Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h, vijelie, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm).

Județul Bihor

Un cod portocaliu este valabil până la ora 15:15.

Localități vizate: Ciumeghiu, Avram Iancu.

Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului/vijelie cu viteze de 50...70 km/h, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm).

Județul Bistrița-Năsăud

Un cod roșu este valabil până la ora 15:10.

Localități vizate: Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului, Josenii Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Livezile, Cetate.

Se vor semnala: Grindină de medii și mari dimensiuni (3-5 cm), intensificări puternice ale vântului, vijelie puternică (70...90 km/h), averse torențiale (25...35 l/mp), frecvente descărcări electrice.

Județul Maramureș

Un cod portocaliu este valabil până la ora 15:30.

Zona de munte a județului Maramureş , respectiv zona de munte a localităților: Baia Mare, Borșa, Baia Sprie, Poienile de Sub Munte, Tăuții-Măgherăuș, Cavnic, Strâmtura, Repedea, Cernești, Băiuț, Botiza, Poienile Izei.

Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (60...80 km/h), vijelie, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Județul Buzău

Un cod portocaliu este valabil până la ora 15:00.

Localități vizate: Siriu.

Se vor semnala: Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 60...80 km/h, vijelie, grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm).

Județul Suceava

Un cod portocaliu este valabil până la ora 15:00.

Localități vizate: Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Dorna-Arini, Panaci, Poiana Stampei, Coșna.

Se vor semnala: Vijelie puternică, viteza vântului la rafală de 70…90 km/h, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2-4 cm), averse torențiale (20...25 l/mp).