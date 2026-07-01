În 10 ore, în București a plouat aproape cât într-o lună. La momentul de vârf, canalizarea a preluat un debit comparabil cu al Oltului

În 10 ore, în București a plouat aproape cât într-o lună. FOTO: Antena 3 CNN

În București, în doar 10 ore, a plouat aproape cât într-o lună, a comunicat miercuri Apa Nova. Astfel, de marți, de la ora 19.00, până miercuri dimineață la ora 05:30, cantitatea medie de precipitații căzută în Capitală a fost de 69,90 l/mp, reprezentând peste 92% din media lunară multianuală pentru luna iunie, înregistrată la Stația București-Filaret, de 75,9 l/mp. Totodată, în momentul de vârf, prin sistemul de canalizare al Bucureștiului a trecut un debit de apă comparabil cu debitul mediu al unor râuri precum Olt, Mureș sau Siret.

Compania Apa Nova a anunțat că a suplimentat echipele operaționale și echipamentele de intervenție, în urma inundațiilor din București, când au fost emise 11 prognoze și avertizări succesive, inclusiv coduri portocaliu și roșu de vreme severă.

Potrivit companiei, ploile au afectat întreaga suprafață a Municipiului București, cel mai mult fiind afectate zonele de centru și nord. În anumite zone ale Capitalei, cantitățile de precipitații înregistrate au atins sau chiar au depășit frecvența de apariție de 1 la 100 de ani.

De la începutul lunii iunie și până la momentul producerii fenomenelor severe, cantitatea cumulată de precipitații a ajuns la 119,5 l/mp, ceea ce reprezintă peste 157% din media multianuală aferentă lunii iunie.

Apa Nova precizează că, în timpul ploilor abundente, prin sistemul de canalizare al Capitalei a trecut, la vârf, un debit de peste 208 metri cubi pe secundă. Compania compară această valoare cu debitele medii ale unor râuri mari precum Olt, Mureș sau Siret, pentru a arăta cât de mare a fost presiunea pusă pe rețeaua de canalizare. Totodată, volumul tranzitat prin Caseta de Ape Uzate a fost de peste 4,3 milioane mc.

Pentru gestionarea efectelor produse de ploile abundente, compania a intervenit în teren cu 36 de hidrocurățitoare, 42 de autoutilitare, 28 de echipamente de pompare și 212 specialiști. Echipele au acționat pentru degajarea apei acumulate în zonele afectate, verificarea stațiilor de pompare a apei pluviale din pasajele rutiere, controlul sistemului de canalizare pe bulevardele principale și în zonele cu risc de acumulare a apei, precum și pentru verificări în nodurile hidrotehnice.

În intervalul 30 iunie, ora 19:07 – 1 iulie, ora 08:00, Apa Nova a înregistrat 724 de apeluri în Call Center, dintre care 660 au fost deja rezolvate. În paralel, compania a gestionat și sesizările transmise de autorități, fiind înregistrate 115 cazuri privind acumulări de apă în diferite zone ale Capitalei, dintre care 95 au fost rezolvate până la această oră.

La această oră, echipele Apa Nova București intervin pentru degajarea apei în zonele și obiectivele încă afectate, printre care Pasajul Jiului, Pasajul Mihai Bravu și zona Depoului Progresului.