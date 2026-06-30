Cod portocaliu de ploi și vijelii în mai multe județe din țară. Vântul va bate cu până la 90 km/h. Harta zonelor vizate

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Chiar dacă România se află sub cod roșu de caniculă, în mai multe județe din țară va intra în vigoare și un cod portocaliu de ploi și vijelii. Potrivit ANM, rafalele de vânt vor atinge până la 90 km/h.

De la ora 14 până la ora 20, un cod portocaliu de ploi și vijeli va fi valabil pentru șase județe din țară: Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Harghita și local în zona montană.

Astfel, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin vijelii puternice cu rafale de 70...90 km/h, grindină de medii dimensiuni (2...4 cm) și averse torențiale. În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi local de 25...40 l/mp și izolat peste 50 l/mp.