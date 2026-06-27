De ce Europa se încălzește mai repede decât orice alt continent? Motivele pentru care recordurile de temperatură cad pe bandă rulantă

Europa se încălzește de două ori mai repede decât media globală. Foto: Getty Images

Al doilea val de căldură extremă din Europa de Vest, într-o singură lună, se înscrie într-o tendință îngrijorătoare: de trei decenii, Europa se încălzește mai repede decât orice alt continent. Temperaturile medii de pe continent au crescut cu aproximativ 1 grad Fahrenheit, adică 0,56 grade Celsius, pe deceniu, de la mijlocul anilor 1990. Ritmul este de peste două ori mai mare decât media globală, potrivit Copernicus, serviciul Uniunii Europene pentru monitorizarea schimbărilor climatice.

Emisiile de dioxid de carbon și de alte gaze care rețin căldura, produse de activitatea umană, duc la creșterea temperaturilor pe termen lung la nivelul planetei. Acest fenomen face ca episoadele de căldură extremă să devină tot mai severe și să dureze mai mult, scrie The New York Times.

Europa se încălzește de două ori mai repede decât media globală

Dar factorii locali influențează modul în care această căldură suplimentară se distribuie în lume și explică de ce temperaturile cresc mai repede în unele locuri decât în altele.

În nordul extrem al Europei, de exemplu, atmosfera mai caldă topește gheața marină care acoperea odinioară suprafețe uriașe din Arctica. În locul gheții rămâne apa oceanului, mai închisă la culoare, care absoarbe mai multă energie de la soare. Asta amplifică încălzirea în zona arctică și în jurul ei.

Un alt factor este reducerea poluării. Măsurile prin care au fost limitate emisiile industriale au fost benefice pentru sănătatea europenilor, dar au dus și la scăderea numărului de particule din aer, numite aerosoli, care pot reflecta radiația solară înapoi în spațiu.

În același timp, pe sol rămâne mai puțină zăpadă care să reflecte energia soarelui. Anul trecut, suprafața acoperită de zăpadă în Europa, la vârful sezonului, a fost cu aproximativ o treime sub media obișnuită, potrivit Copernicus. Rezultatul este că rămâne mai mult pământ descoperit, care absoarbe căldura, mai ales în Scandinavia și în partea europeană a Rusiei.

Aceste schimbări de pe uscat și de pe mare modifică și felul în care circulă aerul deasupra Europei. Iar aceste modificări ar putea face ca valurile de căldură puternică, precum cel din această săptămână, să devină mai frecvente.

Diferența de temperatură dintre Ecuatorul fierbinte și Polul Nord rece este unul dintre principalii factori care influențează vremea în întreaga emisferă nordică. Dar atunci când primăvara există mai puțină zăpadă pe sol în Europa și mai puțină gheață în larg, această diferență de temperatură se reduce. Un studiu din 2020 arată că acest lucru ar putea schimba traseul curentului-jet, adică al benzii de vânturi puternice dinspre vest care influențează vremea, într-un mod care favorizează valuri de căldură prelungite în Europa.

Schimbările din atmosferă pot transforma câteva zile toride într-un val de căldură de săptămâni întregi

În ultimele decenii, curentul-jet s-a împărțit tot mai des în două ramuri deasupra Europei, creând o zonă cu vânturi slabe, în care căldura poate rămâne blocată zile întregi, au constatat cercetătorii.

În mod normal, curentul-jet aduce spre Europa aer mai răcoros și umed dinspre Atlantic. Dar atunci când se divide, aerul de înaltă presiune prins între cele două ramuri schimbă traseul normal al fronturilor atmosferice. Astfel, câteva zile de vară foarte calde se pot transforma într-un val de căldură de câteva săptămâni, cu efecte mortale.

Într-un studiu din 2022, cercetătorii au descoperit că aproape toată creșterea recentă a frecvenței și intensității valurilor de căldură din Europa de Vest a fost legată de aceste tipare de „curent-jet dublu”, care persistă perioade mai lungi. Totuși, oamenii de știință nu știu încă sigur dacă schimbările climatice provocate de activitatea umană fac ca aceste fenomene să devină mai frecvente sau mai persistente.

În valul de căldură din 2003, care a ucis până la 70.000 de oameni în Europa, curentul-jet dublu a persistat timp de 29 de zile. Chiar dacă valul de căldură din această săptămână nu va dura la fel de mult, el deja doboară recorduri, nu cu diferențe mici, ci cu salturi mari.

Oamenii de știință au început să analizeze temperaturile din această săptămână din Franța, Marea Britanie și alte zone, pentru a estima cât de mult a crescut probabilitatea apariției unui val de căldură de asemenea intensitate din cauza încălzirii provocate de activitatea umană.

„Ne așteptăm la creșterea temperaturilor și la doborârea recordurilor de temperatură din cauza schimbărilor climatice”, a spus Lizzie Kendon, climatolog la Universitatea Bristol din Anglia. Ceea ce a fost „extraordinar” până acum în această săptămână, a spus ea, sunt diferențele mari cu care au fost depășite recordurile anterioare. Iar câteva zile de căldură extremă urmează încă.