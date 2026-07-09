Copernicus: Iunie 2026 a fost cea mai fierbinte lună iunie din istorie, în Europa de Vest. Valurile de caniculă vor fi și mai intense

Copernicus: Iunie 2026 a fost cea mai fierbinte lună iunie din istorie, în Europa de Vest. FOTO: Getty Images

Luna iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest şi a doua cea mai caldă la nivel global, arată datele Copernicus pentru Schimbări Climatice al UE, scrie Reuters.

În același timp, planeta a avut cele mai ridicate temperaturi ale suprafeței mărilor pentru o lună iunie de la începutul măsurătorilor, potrivit buletinului lunar publicat de Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice al UE.

Temperatura medie în Europa de Vest a fost luna trecută de 20,74 grade Celsius, cu peste 3 grade Celsius peste media lunii iunie din perioada 1991-2020, arată datele. Copernicus definește această regiune ca întinzându-se din Spania și Regatul Unit până în Italia, Germania și o parte din Austria.

Europa de Vest a fost afectată de trei valuri intense de căldură în tot atâtea luni, iar țări precum Spania și Portugalia se confruntă cu un nou episod de caniculă în această săptămână.

"Iunie 2026 a arătat cât de profund se schimbă clima", a declarat Samantha Burgess, responsabil strategic înc cadrul Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu. "Rezultatul îl reprezintă valuri de căldură tot mai intense, un ocean persistent cald și riscuri în creștere pentru oameni, ecosisteme și infrastructură, în Europa și dincolo de ea."

Autoritățile naționale au raportat peste 4.700 de decese în Franța, Belgia, Spania și Țările de Jos în timpul valului de căldură din iunie, iar bilanțul total, dacă sunt incluse și alte țări, este probabil mai mare. Căldura extremă a alimentat, de asemenea, incendii de vegetație în Peninsula Iberică și în Franța și a agravat condițiile de secetă.

Emisiile de gaze cu efect de seră, provenite în principal din arderea cărbunelui, petrolului și gazelor, au crescut temperatura medie a planetei cu aproximativ 1,4 grade Celsius față de perioada preindustrială din secolul al XIX-lea, potrivit Organizației Meteorologice Mondiale. Această bază mai ridicată face ca temperaturile să poată atinge vârfuri mai mari în timpul valurilor de căldură.

"Legătura dintre valurile de căldură și încălzirea globală este cât se poate de clară: pe o planetă mai caldă vor exista mai multe valuri de căldură, iar acestea vor deveni mai intense", a spus Joeri Rogelj, climatolog la Imperial College London.

La nivel global, Copernicus a precizat că și alți factori au contribuit la temperaturile record ale suprafeței mărilor pentru luna iunie, inclusiv dezvoltarea unui fenomen El Niño puternic în Oceanul Pacific.

El Niño nu a contribuit însă la valul de căldură din Europa, în timp ce schimbările climatice au avut un rol clar în agravarea temperaturilor extreme, potrivit unui studiu științific realizat după eveniment.

Datele Copernicus privind temperaturile încep din 1940 și sunt verificate prin comparație cu înregistrări globale care datează din 1850.