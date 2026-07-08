Record absolut de temperatură înregistrat la Barcelona: 40,5 grade Celsius

1 minut de citit Publicat la 22:07 08 Iul 2026 Modificat la 22:07 08 Iul 2026

Barcelona, unul dintre cele mai vizitate orașe europene. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Barcelona a înregistrat miercuri un record absolut de temperatură, de 40,5°C, în zonele mai înalte ale orașului, doborând precedentul record de 40°C, stabilit în iulie 2024, au anunțat serviciile meteorologice regionale din Spania, notează Agerpres.

La Barcelona, un oraș foarte popular în rândul turiștilor, proximitatea mării are tendința de a atenua căldura din aer, potrivit meteorologilor.

Lângă aeroportul local, pe țărmul mării, temperatura a atins valoarea de 37,7°C, depășind recordul de 37,4°C din 2010, a precizat totodată Agenția națională de meteorologie din Spania (AEMET).

Cele două valori înregistrate în cele două stații meteorologice din Barcelona reprezintă ''temperaturi maxime istorice'', a declarat purtătorul de cuvânt al AEMET, Jose Angel Nunez.

Val de caniculă în Spania

Spania se confruntă de duminica trecută cu un nou val de căldură, care afectează în special nord-estul țării, inclusiv Catalonia, unde este situat orașul Barcelona.

Două zone apropiate de Barcelona sunt în continuare vizate de o alertă roșie, care semnalează ''un pericol excepțional'' cu posibile ''impacturi foarte grave'' pentru populație.

Noul val de căldură, cu temperaturi în jurul pragului de 40°C în numeroase orașe ale Spaniei, ar trebui să continue să se manifeste până joi, cu un risc de incendii ''foarte ridicat'', potrivit AEMET.

Spania, o țară aflată în prima linie a efectelor produse de schimbările climatice în Europa, este obișnuită cu temperaturile ridicate, însă țara iberică a trebuit să facă față în ultimii ani unei înmulțiri și intensificări a valurilor de căldură.

Actualul val de căldură este cel de-al doilea din această vară după o lună iunie 2026 care a fost a doua din istorie prin prisma căldurii de la începutul măsurătorilor, potrivit AEMET.

De asemenea, Spania s-a confruntat în vara anului trecut cu cele mai grave incendii de vegetație din istoria sa recentă.

Înmulțirea valurilor de căldură și reducerea precipitațiilor în anumite zone formează o combinație ideală pentru izbucnirea incendiilor de pădure, care se declanșează mai ușor atunci când vegetația și solurile sunt foarte uscate.