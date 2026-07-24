O altă capitală din Europa taxează turiștii care înnoptează în oraș: „Popularitatea are un cost”

1 minut de citit Publicat la 19:17 24 Iul 2026 Modificat la 19:21 24 Iul 2026

Taxa este plafonată la maximum cinci nopți consecutive. Foto: Getty Images

Turiștii care vor să viziteze Edinburgh vor trebui să plătească orașului o taxă de 5% din costul cazării, începând de vineri, 24 iulie. Capitala este primul oraș din Scoția care introduce o taxă pentru turiști. Consiliul Local speră că va strânge până la 58 de milioane de euro pe an din această taxă, bani care vor fi investiți în dezvoltarea orașului, relatează Euronews.

Taxa pentru vizitatori a fost aprobată în ianuarie 2025, atunci când Consiliul Local a adoptat o propunere pentru taxarea turiștilor direct la hoteluri, pensiuni, hosteluri și locuințe închiriate în regim hotelier, inclusiv prin Airbnb.

Toți turiștii care și-au rezervat vacanțe la Edinburgh începând cu 24 iulie 2026 au plătit această taxă. Plafonată la maximum cinci nopți consecutive, taxa se percepe la aceeași valoare în fiecare zi a anului.

„Știm că popularitatea orașului are un cost, prin presiunea pe care o pune asupra serviciilor publice și asupra oamenilor care locuiesc și muncesc aici pe tot parcursul anului.

Această mică contribuție de la vizitatorii care își petrec noaptea aici va ajuta la îmbunătățirea serviciilor și spațiilor publice de care depindem cu toții și la o mai bună gestionare a efectelor turismului și evenimentelor majore”, a spus președinta Consiliului Local Jane Meagher.

Ce se va întâmpla cu banii

În februarie, consilierii locali au aprobat primul pachet complet de programe de investiții finanțate din veniturile obținute de la colectarea acestei taxe.

În valoare de peste 105,3 milioane de euro în următorii trei ani, programele inițiale sunt grupate în jurul a trei direcții:

funcționarea și infrastructura orașului;

cultură, patrimoniu și evenimente;

managementul destinației turistice și al vizitatorilor;

Mai multe proiecte au fost deja lansate, inclusiv o contribuție de 154.400 de euro pentru festivalul Carnival și evenimentele Mardi Gras din Edinburgh, precum și un parteneriat cu poliția pentru înființarea unei Unități de Poliție pentru Centrul Orașului, menită să sporească siguranța publică în zona centrală.

Consiliul Local are în plan mai multe inițiative pentru următorii trei ani:

1,52 milioane de euro au fost alocate pentru servicii adiționale în centrul orașului, precum gestionarea deșeurilor și patrulele de poliție suplimentare;

peste 5 milioane de euro au fost alocate pentru renovarea atracțiilor de pe litoralul orașului, la Cramond Foreshore și Portobello Promenade;

Fonduri vor fi destinate și parcurilor. Consiliul Local a majorat bugetele pentru reparații, a dublat numărul de îngrijitori din parcurile orașului și a stabilit investiții suplimentare în amenajarea peisagistică, inclusiv plantarea unor aranjamente florale la intrările în oraș, pentru a îmbunătăți aspectul spațiilor verzi.