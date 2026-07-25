Aventura europeană supremă? „Wolf Trail” are 3.500 de kilometri și trece prin 6 țări. Pentru tot traseul e nevoie de cel puțin 4 luni

Traseul este pentru drumeții de cursă lungă, experimentați. Foto: Getty Images

Europa are un nou traseu de drumeție pe distanțe lungi: Wolf Trail. Turiștii care se încumetă la această aventură vor parcurge aproape 3.500 de kilometri prin șase dintre cele mai frumoase țări europene. Călătoria îi va purta de pe coasta Mării Baltice din Polonia, prin munți, păduri și orașe istorice, până pe faleza orașului Trieste, relatează Euronews.

Cei care doresc să parcurgă acest traseu trebuie să fie dispuși să petreacă între patru și șase luni pe Wolf Trail. Deși Europa are multe trasee spectaculoase, de la „Calea Zeilor” la „Tour du Mont Blanc”, acesta ar putea fi unul dintre cele mai spectaculoase pentru a descoperi Europa pe îndelete, la pas.

Ce este Wolf Trail și ce vei vedea

Traseul este pentru drumeții de cursă lungă, experimentați, deoarece are 3.494 de kilometri, care sunt împărțiți în șapte etape continuu și care traversează nu mai puțin de șase țări europene.

Distanța nu este singura provocare. Motivul pentru care cel mai probabil parcurgerea acestuia va dura până la șase luni este că are o diferență de nivel de 78.400 de metri, echivalentul urcării pe vârful Everest de aproximativ nouă ori.

Deoarece durează atât de mult, drumeții trebuie să aleagă perioada anului potrivită, deoarece între lunile octombrie-martie viscolele alpine sunt extrem de periculoase.

Wolf Trail începe cu o călătorie de 428 de kilometri de-a lungul coastei plate a Mării Baltice din Polonia, de la Hel până la Świnoujście.

Apoi, în Germania și Elveția urmează o porțiune de 1.930 de kilometri, care trece prin orașe istorice precum Rostock și continuă pe poteci stâncoase spre granița cu Austria.

Drumeții vor parcurge apoi o porțiune de 392 de kilometri prin Alpii Allgäu până la Innsbruck, al cincilea cel mai mare oraș din Austria.

În ultima parte a traseului, călătorii vor intra pe deja celebrul traseu Via Alpina și vor traversa Dolomiții italieni și Parcul Național Triglav din Slovenia.

Aventura se încheie la Trieste, unde participanții se pot bucura de o băutură binemeritată cu vedere spre Marea Adriatică.

Cât de accesibil este traseul?

Deși o asemenea călătorie poate părea imposibil de parcurs, de fapt traseul este mai accesibil decât pare.

În ceea ce privește siguranța, Wolf Trail a primit aprobarea lui Lauren Roerick, specialistă canadiană în drumeții de lungă distanță, care a confirmat că traseul este sigur și că drumeții nu se vor pierde pe parcurs.

Arhitecții acestui traseu sunt experții în echipamente outdoor de la Jack Wolfskin, care au încurajat pasionații de mers pe jos să participe la conceptul de „thru-hiking”. Pentru necunoscători asta presupune parcurgerea unui traseu foarte lung, continuu. Aprovizionarea cu cele necesare unei astfel de călătorii se face din fiecare localitate traversată.

Europa are legi foarte stricte privind camparea. De exemplu, ridicarea unui cort în Germania poate atrage amenzi considerabile.

Pentru a evita această problemă și pentru a le permite oamenilor să campeze în natură fără teama de sancțiuni, Jack Wolfskin a conectat un traseu de aproape 3.500 de kilometri, format din poteci istorice, într-o singură rută extrem de lungă.

Drept urmare, întreaga călătorie îi poartă pe drumeți prin locuri de cazare precum campinguri de trekking autorizate, cabane montane și sate locale, unde sunt disponibile variante de cazare ceva mai confortabile.

Dacă îți dorești o vacanță care să însemne mai mult decât câteva ore petrecute lângă piscină, Wolf Trail ar putea fi aventura europeană supremă.