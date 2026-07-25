Țările în care numărul turiștilor îl depășește pe cel al localnicilor. O țară europeană primește 51 de turiști pentru fiecare locuitor

3 minute de citit Publicat la 23:45 25 Iul 2026 Modificat la 23:48 25 Iul 2026

Andorra se află detașat pe primul loc, cu aproape 51 de sosiri turistice internaționale pentru fiecare locuitor. FOTO: Hepta

Un clasament realizat pe baza celor mai recente date disponibile, analizate de Visual Capitalist, arată că statele mici și destinațiile insulare domină topul destinațiilor în care turiștii străini sunt de câteva ori mai numeroși decât localnicii.

Andorra se află detașat pe primul loc, cu aproape 51 de sosiri turistice internaționale pentru fiecare locuitor. În topul celor 25 de țări cu cei mai mulți turiști raportat la populație se află și Albania, Croația și Muntenegru.

În națiunile mai mici, sosirile anuale pot depăși populația locală de mai multe ori. Datele Visual Capitalist clasifică 25 de țări cu cel mai mare număr de sosiri de turiști internaționali pe rezident, utilizând cele mai recente informații disponibile de la UN Tourism prin intermediul Our World in Data și cifrele privind populația de la Banca Mondială.

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Andorra se află într-o ligă proprie. Țara primește aproximativ 4,2 milioane de vizitatori internaționali anual, în ciuda faptului că are doar aproximativ 82.000 de locuitori, ceea ce duce la 51 de sosiri de turiști pe rezident - de peste cinci ori mai mult decât raportul înregistrat de Monaco, stat care se află pe locul doi în clasament.

Situată în Pirinei, între Franța și Spania, Andorra primește mulți vizitatori de la cei doi vecini mai mari ai săi. În ultimii ani, țara a atras, de asemenea, un număr tot mai mare de vizitatori din Marea Britanie, Germania și Statele Unite.

Multe dintre țările cu cel mai înalt rang se bazează în mare măsură pe turismul internațional ca motor economic cheie.

Portugalia, Austria și Croația arată că chiar și țările cu milioane de locuitori pot atrage mai mulți turiști decât populațiile lor.

Deși nu are aeroport, Andorra a devenit o destinație turistică majoră. Turismul reprezintă aproximativ patru cincimi din economia sa.

Vizitatorii sunt atrași de stațiunile de schi, spa-urile și peisajele montane, în special în jurul capitalei, Andorra la Vella. Statutul de duty-free de lungă durată al țării este o altă atracție majoră.

Țările insulare atrag milioane de turiști

Deși Andorra este fără ieșire la mare, multe dintre celelalte țări aflate în fruntea clasamentului sunt insule. Națiunile din Marea Mediterană, Caraibe, Oceanul Indian și Pacific depind în mare măsură de vizitatorii străini.

Malta, de exemplu, primește 6,3 turiști per rezident, plasând-o chiar înaintea Islandei cu 5,6.

Bahamas conduce regiunea Caraibe cu 4,7 turiști per rezident, urmate de Antigua și Barbuda cu 3,5 și Barbados cu 2,5. În Oceanul Indian, Maldivele și Seychelles primesc 3,2, respectiv, 2,8 turiști per rezident.

Și țările mai mari sunt incluse pe listă

Clasamentul nu se limitează la microstatele și națiunile insulare. Portugalia, Austria și Croația au fiecare populații de ordinul milioanelor de locuitori, însă primesc în continuare mai mulți turiști internaționali decât rezidenți în fiecare an.

Portugalia primește 2,7 turiști pe rezident și a devenit o destinație turistică majoră. Vizitatorii sunt atrași de orașe istorice precum Lisabona și Porto, precum și de plajele din Algarve.

Mai la est, Austria primește 2,9 turiști pe locuitor, în timp ce Croația primește 4,0. Arhitectura sa istorică, peisajele de coastă și orașele pitorești atrag călători din întreaga Europă și dincolo de aceasta.