Insulele din Grecia unde vara rămâne răcoroasă tot timpul, în timp ce restul țării se confruntă cu temperaturi sufocante

3 minute de citit Publicat la 09:00 25 Iul 2026 Modificat la 09:00 25 Iul 2026

Insula Thassos, Grecia. Foto: Getty Images

În timp ce mare parte din Grecia este afectată de un nou val de căldură, cu temperaturi care depășesc 40 de grade Celsius, există câteva locuri unde vara este mult mai blândă. Specialiștii în turism spun că anumite insule și zone montane oferă un climat surprinzător de răcoros chiar și în luna august, potrivit Express.

Meteorologii au emis avertizări pentru mai multe regiuni ale Greciei, unde temperaturile pot ajunge în această săptămână la 43°C, cele mai afectate fiind Tesalia și Peninsula Peloponez. În acest context, Crucea Roșie Elenă le recomandă localnicilor și turiștilor să evite expunerea prelungită la soare, să consume suficiente lichide și să acorde o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor care lucrează în aer liber.

Pentru cei care își doresc o vacanță în Grecia fără disconfortul provocat de caniculă, există însă câteva destinații mai puțin cunoscute.

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Samothraki și Thassos, insulele umbrite de păduri

Potrivit specialistului în turism Yahya Dawood, una dintre cele mai răcoroase insule grecești este Samothraki, situată în nordul Mării Egee, mai aproape de Bulgaria decât de celebrele insule din sudul Greciei.

În luna august, temperaturile maxime se mențin în jurul valorii de 28°C, iar climatul este influențat de pădurile întinse și relieful muntos.

Insula Thassos, Grecia. Foto: Getty Images

Una dintre principalele atracții ale insulei sunt vathres, bazine naturale săpate în stâncă și alimentate de cascade montane. Apa este atât de rece încât mulți turiști ezită câteva secunde înainte să intre.

La fel de răcoroasă este și Thassos, o insulă acoperită aproape în întregime de păduri de pini care ajung până la malul mării. Vegetația densă contribuie la menținerea unor temperaturi cu mult mai scăzute decât pe insulele din sud, unde termometrele depășesc frecvent 35°C.

Insulele din Ciclade, răcorite de vântul Meltemi

Un alt avantaj îl oferă arhipelagul Cicladelor, unde celebrul vânt Meltemi reduce considerabil senzația de căldură.

Deși termometrele pot indica aproximativ 30°C, briza puternică face ca temperatura resimțită să fie mult mai plăcută.

Insula Santorini, Grecia. Foto: Getty Images

Insule precum Mykonos și Tinos beneficiază din plin de acest fenomen meteorologic, iar pe Folegandros și în zonele înalte ale Santoriniului, vântul care bate constant dinspre mare permite turiștilor să petreacă timp afară chiar și în mijlocul zilei, fără disconfortul întâlnit în alte regiuni ale Greciei.

Satul din Creta unde temperaturile sunt cu până la 8 grade mai mici

Pentru cei care aleg Creta, specialiștii recomandă să urce spre interiorul insulei, în localități situate la altitudine.

Un exemplu este satul Anogia, aflat la peste 700 de metri deasupra nivelului mării, la aproximativ o oră de Heraklion.

Aici, temperaturile sunt în medie cu 6-8°C mai mici decât pe litoral, iar serile devin suficient de răcoroase încât localnicii și turiștii au nevoie de o jachetă subțire.

Satul Spili, Grecia. Foto: Getty Images

O alternativă asemănătoare este și satul Spili, aflat la poalele Muntelui Ida (Psiloritis), unde altitudinea și aerul de munte oferă un refugiu binevenit în zilele toride de vară.

Pentru cei care vor să se bucure de plajă fără temperaturi extreme, aceste destinații reprezintă unele dintre cele mai plăcute locuri din Grecia în timpul lunilor de vară.