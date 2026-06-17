Alergare după pisicile din Roma. Un tur turistic inedit a fost inclus pe lista atracțiilor în capitala Italiei

1 minut de citit Publicat la 23:40 17 Iun 2026 Modificat la 23:40 17 Iun 2026

Turiștii care ajung la Roma pot descoperi orașul într-un mod diferit, alergând printre ruine antice, monumente celebre și locuri unde trăiesc grupuri de pisici. FOTO: Getty Images

Turiștii care ajung la Roma pot descoperi orașul într-un mod diferit, alergând printre ruine antice, monumente celebre și locuri unde trăiesc grupuri de pisici, scrie Euronews.

Noul tur combină mișcarea, istoria și dragostea pentru feline. Participanții trec pe lângă obiective importante, precum Colosseumul și Piramida lui Cestius, dar și prin zone unde pisicile și-au găsit adăpost printre ruine.

Roma este unul dintre orașele cunoscute pentru pisicile sale, la fel ca Istanbul sau Kotor. Pentru mulți turiști, întâlnirea cu o pisică lângă un monument istoric devine uneori la fel de memorabilă ca vizitarea obiectivului în sine.

Turul este organizat de ArcheoRunning, o companie care oferă, din 2016, tururi ghidate de alergare prin Orașul Etern. Noua experiență este dedicată celor care vor să vadă Roma într-un ritm mai activ, dar suficient de lent încât să observe detaliile. Traseul este condus de Isabella Calidonna, istoric de artă și fondatoarea ArcheoRunning.

Turul are o lungime de șase kilometri și începe dimineața devreme, între orele 6:00 și 7:00, înainte ca orașul să devină aglomerat.

Alergarea pornește de la situl arheologic al Templului lui Isis și Serapis, din Campo Marzio. Locul este ales simbolic, deoarece în Egiptul Antic pisicile erau considerate animale sacre.

Participanții ajung apoi la Area Sacra din Largo Argentina, unul dintre cele mai cunoscute locuri din Roma pentru coloniile de pisici. De acolo, traseul urcă pe Colina Capitolină, unde alergătorii pot admira panorama orașului, înainte de a continua spre Colosseum.

Turul se încheie la Piramida lui Cestius, un alt loc unde pot fi întâlnite pisici.

„Acest tur este pentru cei care iubesc să se piardă, să observe detalii și să alerge suficient de încet încât să vadă cu adevărat”, a spus Isabella Calidonna.

Prețurile pornesc de la 50 de euro de persoană, pentru un grup de cinci participanți.

Experiența este gândită ca o modalitate relaxată și originală de a începe o zi de vizitat Roma: cu alergare, istorie și întâlniri neașteptate cu pisicile Orașului Etern.