Lacul Como sau Lacul Garda? Cum să alegi destinația perfectă pentru vacanța ta în Italia

Lacul Como sau Lacul Garda? Care este alegerea mai bună pentru vacanța în Italia. Foto: Getty Images

Lacul Como, aflat în regiunea Lombardia, în nord-vestul Italiei, și Lacul Garda, situat mai la est și împărțit între regiunile Veneto, Lombardia și Trentino-Alto Adige, sunt probabil cele mai cunoscute lacuri ale țării. Ambele atrag călători încă din perioada romană, iar până în secolul al XIX-lea turismul organizat devenise deja o afacere importantă de-a lungul malurilor lor.

Și în prezent se numără printre destinațiile preferate ale turiștilor. În 2024, Lacul Como a înregistrat 4,3 milioane de înnoptări, în timp ce Lacul Garda a ajuns la 14,7 milioane numai pe malul care aparține regiunii Veneto, scrie Euronews.

Așadar, dacă vrei să vizitezi unul dintre aceste două lacuri emblematice, care ți se potrivește mai bine?

Lacul Como

Cu hoteluri luxoase, celebrități și peisaje folosite în producții cinematografice spectaculoase, Lacul Como este imaginea eleganței italiene. De-a lungul malurilor se află vile aristocratice și sate pitorești, iar în spatele apelor sale în formă de Y răsturnat se ridică stâncile abrupte ale Prealpilor.

Dacă îți dorești o vacanță de cinci stele, Lacul Como oferă numeroase variante. Pe malul vestic al brațului din vest se află Passalacqua, desemnat cel mai bun hotel din lume în 2023 și aflat în continuare în primele cinci locuri ale clasamentului.

Nu lipsesc nici hotelurile istorice impresionante, precum Grand Hotel Villa Serbelloni, deschis în anii 1850, și Grand Hotel Tremezzo, construit în stil Art Nouveau.

Oferta de cazare de lux continuă să se extindă, iar anul acesta urmează să se deschidă The Lake Como EDITION și Mama Shelter Lake Como.

Lacul Como. Foto: Getty Images

Cei pasionați de gastronomie au la dispoziție numeroase restaurante premiate cu stele Michelin. Printre ele se află Al Lago, găzduit de hotelul Il Sereno, amenajat de designerul Patricia Urquiola, Kitchen, care oferă un meniu de degustare bazat pe ingrediente din propria grădină biodinamică, și Materia, cunoscut pentru preparatele care combină bucătăria italiană cu influențe asiatice.

În ceea ce privește activitățile, Bellagio este cunoscut pentru magazinele elegante și cafenelele de pe malul lacului, ideale pentru un aperitiv. Varenna este ceva mai liniștită, cu străduțe abrupte, în trepte, și o promenadă de-a lungul apei.

Pasionații de grădini ar trebui să viziteze Villa Carlotta și grădina sa botanică plină de flori sau domeniul amenajat al Villa del Balbianello. Vila se află pe un promontoriu în apropierea satului Lenno și a fost folosită ca decor pentru filmele „Casino Royale” și „Star Wars: Episodul II”.

Deși luxul este principala carte de vizită a Lacului Como, destinația are și o latură mai accesibilă. Puțin mai departe de mal se găsesc numeroase pensiuni și ferme agroturistice, unde cazarea este mai ieftină.

În locul unei plimbări costisitoare cu o ambarcațiune privată, poți lua feribotul care circulă între localitățile de pe mal. Și nici nu trebuie să stai la un hotel scump pentru a avea acces la apă, deoarece există numeroase plaje publice gratuite.

Varenna, Lacul Como. Foto: Getty Images

Lacul Garda

Deși Lacul Como nu trebuie exclus de cei care călătoresc cu un buget mai mic, Lacul Garda oferă mult mai multe variante pentru o vacanță accesibilă.

Există numeroase campinguri cu piscine, programe de divertisment pentru copii, plaje și centre de închiriere a bicicletelor. Turiștii pot găsi și hosteluri, pensiuni și hoteluri cu prețuri care pornesc de la aproximativ 70 de euro pe noapte.

Există însă și variante de lux. Dacă multe dintre hotelurile de cinci stele de la Lacul Como atrag oaspeți care vor să fie în centrul atenției, la Lacul Garda se deschid tot mai multe resorturi retrase, axate pe relaxare și liniște.

Lacul Garda. Foto: Getty Images

Lefay Resort & SPA a primit mai multe premii, inclusiv pentru sustenabilitate. Complexul are apartamente amenajate ecologic, șapte saune, 21 de camere pentru tratamente și un parc de aproximativ 11 hectare.

Cape of Senses, un resort destinat exclusiv adulților și ascuns pe un versant de pe malul estic, are un centru de wellness de 2.000 de metri pătrați, cu saune, piscină infinity, bibliotecă spa și un colț pentru ceai.

Lacul Garda este preferat mai ales de turiștii activi. Torbole și Riva del Garda sunt cunoscute pentru windsurfing și kitesurfing, iar în zonă există zeci de școli de navigație și centre de închiriere.

Vizitatorii pot face și zboruri cu parapanta de pe Monte Baldo, drumeții, ciclism montan sau canyoning în munții și văile din jurul lacului.

Și familiile ar putea găsi mai multe activități aici. În zonă se află uriașul parc de distracții Gardaland, mai multe castele medievale, inclusiv cel din Sirmione, precum și numeroase plaje cu acces gratuit.

Lacul Garda. Foto: Getty Images