Care este, de fapt, cea mai frumoasă plajă din lume. A fost desemnată după ce a fost comparată cu altele din satelit

Clasamentul celor mai frumoase plaje de pe planetă a fost întocmit prin compararea opiniilor profesioniștilor din industrie, a imaginilor din satelit și a zeci de mii de recenzii reale. Sursa colaj: Getty Images

Cea mai frumoasă plajă din lume este Trunk Bay şi se află pe insula Saint John din Insulele Virgine Americane. Clasamentul celor mai frumoase plaje din lume a fost întocmit de portalul Beach.com prin compararea datelor din satelit, a miilor de recenzii și a opiniilor experților în călătorii. Rezultatul este un clasament al celor mai frumoase plaje de pe planetă, întocmit prin compararea opiniilor profesioniștilor din industrie, a imaginilor din satelit și a zeci de mii de recenzii reale.

Metoda de lucru a fost foarte tehnică şi s-a bazat pe date. Echipa a adunat opiniile a 58 de experți în călătorii, creatori și cunoscători locali, ajungând la o listă inițială scurtă de 226 de plaje candidate din fiecare colț al lumii, relatează Corriere della Sera. De acolo, analiza a devenit științifică: sateliții MODIS-Aqua ai NASA au furnizat date obiective despre culoarea și claritatea apei, în timp ce peste 93.000 de recenzii Google au fost analizate pentru a înțelege cum evaluează vizitatorii accesibilitatea, atmosfera, facilitățile și gestionarea mediului. Proximitatea față de aeroporturi și condițiile meteorologice sezoniere au completat imaginea, ajutând la determinarea nu numai a celei mai bune plaje, ci și a celui mai bun moment pentru a o vizita.

Pe primul loc în clasamentul general se află Trunk Bay, aflată pe insula Saint John din Insulele Virgine Americane. Această plajă a uluit literalmente concurența, obținând scoruri maxime la fiecare categorie: frumusețe, calitatea apei și experiență generală. Este situată într-un parc național, cu ape turcoaz și nisip alb și fin și poate fi vizitată în condiții meteorologice ideale timp de 10 luni pe an.

Perioada ideală pentru a vizita Trunk Bay este din aprilie până în iunie, când vremea și condițiile marine sunt optime. Plaja rămâne plăcută timp de aproximativ 10 luni pe an datorită unei clime favorabile aproape constante.

Pe locul al doilea la nivel mondial și primul în Europa se află plaja Elafonissi din Creta, lângă Chania. Este o lagună cu ape turcoaz puțin adânci, ideală pentru familii, unică datorită nisipului său cu nuanțe roz, destul de diferit de stâncile care caracterizează alte coaste grecești.

Pe locul cinci se află plaja Zlatni Rat de pe insula croată Brač, accesibilă cu catamaranul din Split.