Țara din UE cu cele mai „supraevaluate” prețuri la locuințe, din cauza turismului. Prețurile au crescut cu peste 200% în ultimii ani

1 minut de citit Publicat la 23:45 18 Oct 2025 Modificat la 23:48 18 Oct 2025

Cartierul Alfama din Lisabona. Foto:

Prețurile locuințelor din Portugalia se numără printre cele mai supraevaluate de pe continent, indică un raport publicat de Comisia Europeană. În UE, prețurile locuințelor au înregistrat o creștere dramatică în ultimul deceniu, potrivit Euronews.

Între 2014 și 2024, prețurile au crescut în medie cu 50%. Cu toate acestea, în țări precum Ungaria, Lituania, Cehia, Portugalia, Estonia, Bulgaria și Polonia, creșterea nominală a prețurilor locuințelor a depășit 200%.

Perioada prelungită de rate scăzute ale dobânzilor a stimulat cererea din partea investitorilor instituționali, cum ar fi companiile de asigurări și fondurile de pensii, care au jucat un rol important în creșterea prețurilor proprietăților.

Un alt aspect problematic este numărul mare de proprietăți vacante. Aproximativ una din șase proprietăți din Europa este estimată a fi vacantă, iar Portugalia se află în fruntea acestei liste, alături de Bulgaria, România, Malta, Cipru și Ungaria.

Printre măsurile sugerate pentru abordarea problemei se numără un nou stimulent fiscal pentru construcții. TVA-ul ar urma să fie redus la 6% pentru construcțiile de până la 648.000 de euro și pentru închirierile de până la 2.300 de euro.

Prim-ministrul Luís Montenegro a explicat că limita de 2.300 de euro pentru chirii se bazează pe „zone de presiune mai mare” precum Lisabona și Porto.

Majoritatea acestor măsuri depind de aprobarea parlamentului, fiind legate de fiscalitate, dar există și modificări aduse sectorului de închiriere. În iunie, Comisia Europeană a avertizat autoritățile portugheze cu privire la ineficiența răspunsului lor în ceea ce privește criza locuințelor.

Cauzele supraevaluării și impactul turismului

Cercetătorii estimează că prețurile locuințelor din Portugalia sunt supraevaluate cu aproximativ 35%, fiind singura țară unde supraevaluarea a crescut semnificativ până în 2024. Ratele tot mai mari, cererea crescută din partea familiilor înstărite și a investitorilor, dar și lipsa acută de noi construcții au contribuit la această creștere.

Problemele legate de eliberarea autorizațiilor de construcție limitează creșterea numărului de locuințe. Potrivit raportului, în țări precum Portugalia, Croația, Spania și Grecia, „licențele de construcție sunt aproape de minimele istorice”, din cauza birocrației îndelungate.

Platformele de home-sharing, cum ar fi Airbnb, au perturbat de asemenea piața tradițională, contribuind la scăderea ofertei de închirieri pe termen lung.

Portugalia este țara din UE unde turismul a avut „cel mai mare impact asupra prețurilor locuințelor”, o problemă similară fiind observată și în Spania, în orașe precum Barcelona.