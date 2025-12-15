Amendă uriașă pentru Airbnb. Platforma a fost sancționată cu 64 de milioane de euro pentru că a promovat locuințe neautorizate

Spania a interzis anterior mai multe anunțuri și a limitat numărul de proprietăți pe care compania le poate promova. Foto: Getty Images

Spania a amendat compania americană Airbnb cu 64 de milioane de euro pentru că a permis promovarea unor locuințe fără licență de închiriere sau care aveau interdicție de a fi închiriate, relatează BBC. Deși Guvernul spaniol a precizat că amenda nu poate fi contestată, iar Airbnb trebuie să o plătească și să retragă anunțurile cu nereguli, compania a transmis că va face apel la decizie și că sancțiunea contravine legislației din Spania.

Guvernul spaniol a transmis că Airbnb are acum obligația să retragă anunțurile care promovează proprietăți neautorizate. Deși Ministerul pentru Protecția Consumatorilor a transmis că amenda nu poate fi contestată, Airbnb a declarat că intenționează să o atace în instanță.

În Spania, numărul uriaș de turiști a generat o criză a locuințelor accesibile pentru populația locală. Cererea ridicată din partea vizitatorilor a dus la creșterea prețurilor, ceea ce a împins populația locală în afara pieței imobiliare.

„Există mii de familii care trăiesc la limită din cauza problemei locuirii, în timp ce câțiva se îmbogățesc prin modele de afaceri care îi alungă pe oameni din propriile case”, a declarat ministrul spaniol al Drepturilor Consumatorilor, Pablo Bustinduy, într-un comunicat.

Airbnb a transmis însă, într-o declarație, că este „încrezătoare că acțiunile Ministerului pentru Protecția Consumatorilor sunt contrare reglementărilor aplicabile în Spania”.

Un purtător de cuvânt al companiei a adăugat că, după modificarea reglementărilor privind închirierile pe termen scurt în Spania, în luna iulie, Airbnb „colaborează îndeaproape cu Ministerul Locuințelor pentru a sprijini aplicarea noului sistem național de înregistrare”.

La fel ca multe alte țări, Guvernul Spaniei este îngrijorat de modul în care închirierile de vacanță pe termen scurt pot schimba cartierele, alimentate de o populație tranzitorie de turiști.

Peste 65.000 de anunțuri de pe Airbnb încalcă regulile

Țara se află de mai mult timp într-un conflict deschis cu Airbnb. Spania a interzis mai multe anunțuri și a limitat numărul de proprietăți pe care compania le poate promova. În luna mai au avut loc demonstrații împotriva firmei, înaintea sezonului estival aglomerat.

Guvernul spaniol a declarat că 65.122 de anunțuri de pe Airbnb au încălcat regulile de protecție a consumatorilor, inclusiv prin promovarea unor proprietăți fără licență de închiriere sau a unor locuințe ale căror numere de licență nu corespundeau celor din registrele oficiale.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua socială Bluesky, Pablo Bustinduy a scris: „Vom demonstra de câte ori este nevoie: nicio companie, indiferent cât de mare sau puternică este, nu este mai presus de lege. Cu atât mai puțin când este vorba despre locuințe.”

La nivel global, mai multe orașe turistice populare impun restricții severe asupra Airbnb, printre care Barcelona, New York, Berlin, Paris și chiar San Francisco, orașul în care compania a fost fondată.

Compania de tehnologie a fost lansată în 2007, dar a devenit extrem de populară în jurul anului 2014, când turiștii au început să caute cazări ieftine. Locuințele închiriate prin această platformă nu se supun taxelor aplicate hotelurilor, astfel că prețul lor este mai mic.

Numărul utilizatorilor a crescut rapid, deoarece oricine putea deveni „gazdă” și câștiga bani suplimentari prin închirierea unei camere libere. Totuși, multe orașe mari au impus ulterior limite pentru acest tip de închirieri, pe fondul plângerilor legate de petreceri zgomotoase și de lipsa gazdelor.