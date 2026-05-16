Unde se află cea mai spectaculoasă zonă de pe litoralul românesc

2 minute de citit Publicat la 10:00 16 Mai 2026 Modificat la 10:05 16 Mai 2026

Capul Doloșman este o faleză stâncoasă care se întinde pe aproape 3 kilometri. Foto: Getty Images

În nordul Dobrogei, pe malul lacului Razim și foarte aproape de satul Jurilovca, se află unul dintre cele mai spectaculoase locuri de pe litoralul românesc: Capul Doloșman. Zona impresionează prin peisajele dramatice, stâncile abrupte și priveliștile uriașe care se deschid spre lagună și spre dealurile dobrogene.

Capul Doloșman este considerat un loc aparte, indiferent de anotimp. Faleza stâncoasă se întinde pe aproape trei kilometri și reprezintă singura faleză de acest tip de pe litoralul României. În plus, aici s-a păstrat o parte din vechiul litoral fosil al Mării Negre, format din roci cretacice vechi.

În Antichitate, locul era cunoscut sub denumirea de „Pteron Akron”, adică „promontoriul penelor”. Numele actual, Doloșman, provine însă din limba turcă și s-ar traduce prin „Cap rău”.

Un punct de belvedere impresionant

De pe Capul Doloșman se deschide o panoramă spectaculoasă asupra împrejurimilor. Din acest punct pot fi admirate atât lacul Razim și Marea Neagră, cât și dealurile Dobrogei. În zilele senine, vizibilitatea ajunge până la aproximativ 45 de kilometri.

„Capul Doloșman este o faleză stâncoasă care se întinde pe aproape 3 kilometri. Peretele din piatră al cetății are înălțimea maximă de 29 de metri, dar el se continuă cu un deal foarte abrupt, până la o înălțime de 56 de metri. Asta îl face foarte special în zonă, pentru că este un punct de observație foarte interesant, unde ajung foarte puțini oameni. Cei mai mulți turiști ajung la Capul Doloșman pe plajă și în situl arheologic, însă punctul de belvedere este la un kilometru și jumătate mai departe. Acolo merg foarte puțini vizitatori, pentru că nu cunosc drumul și nu se aventurează”, a explicat pentru Discover Dobrogea ghidul de turism Ștefan Constantin, de la Clubul de Agrement Nautic Jurilovca.

Un loc cu istorie veche de mii de ani

Capul Doloșman ascunde și unul dintre cele mai importante situri arheologice din Dobrogea: cetatea Argamum-Orgame. Așezarea a fost identificată la începutul secolului XX de istoricul Vasile Pârvan și este considerată una dintre cele mai vechi colonii grecești din regiunea Mării Negre.

În Antichitate, zona era un important punct de navigație spre Dunăre. Corăbiile intrau din Marea Neagră prin Gura Portiței și traversau golful Halmyris, actualul Razim, înainte de a ajunge pe fluviu.

„La acea vreme navigația era dificilă, pentru că golful începuse să se înnisipeze, iar în zona costieră au fost descoperite epave antice. Un grup de cercetători germani a găsit în anii trecuți o epavă din secolul al II-lea, cu 400 de ani înainte să se termine locuirea la Histria și la Argamum. Erau niște ape înșelătoare, pentru că laguna se lega de mare, iar navele naufragiau, atât din cauza nivelului scăzut al apei, cât și datorită furtunilor puternice din zonă”, a povestit Ștefan Constantin.

Rezervație naturală și paradis pentru păsări

Capul Doloșman este arie protejată de interes național și se întinde pe aproximativ 125 de hectare. Rezervația include abruptul stâncos al falezei, ruinele cetății Argamum-Orgame și o bogată biodiversitate.

Zona oferă condiții excelente pentru numeroase specii de păsări, printre care pietrarul negru, drepneaua neagră, lăstunul de stâncă sau ciocârlia de Bărăgan. Tot aici trăiesc reptile, țestoase și dihorul pătat.

Basilica veche și cel mai vechi mormânt grecesc din regiune

În interiorul cetății au fost descoperite trei basilici paleocreștine. Cea mai veche datează din secolul al IV-lea, iar cea mai mare a fost ridicată în jurul anului 500.

În apropierea sitului se află și cel mai vechi mormânt grecesc descoperit în întreg bazinul Mării Negre.

Spectacolul iernii la Capul Doloșman

Locul are un farmec aparte și în sezonul rece. Atunci când lacul Razim îngheață, peisajul se transformă complet, iar sloiurile de gheață creează o imagine spectaculoasă. Stâncile abrupte și liniștea din zonă dau impresia unui decor desprins dintr-o poveste.