Un tânăr din Oslo și-a transformat balconul apartamentului în pizzerie: A coborât pe sfoară, în stradă, 70 de comenzi în 90 de minute

1 minut de citit Publicat la 16:43 13 Mai 2026 Modificat la 16:43 13 Mai 2026

Pizzeria de pe balconul de la etajul doi livrează mâncarea cu un scripete direct pe stradă. Sursa foto: PizzaFromBalcony via Instagram

Un tânăr din capitala Norvegiei, Oslo, a devenit viral pe rețelele sociale după ce și-a transformat balconul apartamentului de la etajul doi al unui bloc într-o pizzerie improvizată, unde a vândut deja mii de pizza direct către oamenii care stăteau la coadă pe stradă.

Conceptul, denumit sugestiv „PizzaFromBalcony” (n.r. Pizza din balcon), funcționează de peste doi ani, însă în aprilie 2026 a explodat pe internet, după ce mai multe clipuri au strâns milioane de vizualizări.

Locatarii pregătesc pizza artizanală, coaptă pe piatră, într-un cuptor de mici dimensiuni instalat pe balconul apartamentului din Oslo, Norvegia. Comenzile sunt coborâte către clienții de pe stradă în coșuri, cu ajutorul unui scripete, direct de la etaj, în timp ce atmosfera este completată de muzică jazz live și „vibe-uri italiene”, după cum spun chiar organizatorii.

Într-unul dintre cele mai populare videoclipuri, care a depășit 3 milioane de vizualizări, proprietarii au reușit să vândă 70 de pizza în doar 90 de minute.

„Am avut invitați de la @pizza_angels_official, care au oferit vecinilor noștri o experiență unică de pizza cu făina lor specială. De asemenea, am avut jazz live susținut de unii dintre cei mai buni muzicieni din Norvegia. Ce să nu-ți placă?”, au transmis aceștia online.

Imaginile arată zeci de oameni așteptând la coadă în fața blocului pentru a primi o felie de pizza proaspăt scoasă din cuptor.

Fenomenul a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale. „Trebuie să știu unde este asta în Oslo”, a comentat un utilizator. „Sunt gelos, în Spania așa ceva ar fi complet de neimaginat!”, a scris altcineva. Un alt internaut a descris ideea drept „modelul perfect de afacere pentru introvertiți”.

Mulți s-au întrebat și ce părere au vecinii despre afacerea improvizată de pe balcon. Totuși, faptul că proiectul funcționează încă din 2024 sugerează că locatarii din zonă nu sunt deranjați prea tare de inițiativă.

PizzaFromBalcony organizează evenimente doar în anumite zile, anunțate din timp pe rețelele sociale, iar popularitatea lor continuă să crească pe măsură ce tot mai mulți curioși descoperă neobișnuita „pizzerie suspendată” din Oslo.