Valencia, Atena şi Lodz, în top 6 cele mai frumoase orașe din Europa pentru a călători singur.

După ce a vizitat singură numeroase orașe europene, Lydia Swinscoe a dezvăluit recomandările pentru cultură, gastronomie și cartiere pline de farmec în 2026. "Am fost în peste 120 de orașe – acestea sunt cele mai bune șase destinații din Europa pentru o vacanță de vară pe cont propriu", a povestit aceasta, relatează The Independent. Lyon, considerat capitala gastronomică a lumii şi renumit pentru cele peste 4.000 de restaurante, dintre care 18 au stele Michelin, Valencia şi Atena figurează în selecția realizată de Lydia Swinscoe cu cele mai atractive destinații europene pentru vacanțele solo.

Top 6 cele mai frumoase orașe din Europa pentru călătoriile solo

Deși vara îi face pe cei mai mulți să aleagă destinații la mare, marile orașe europene pot oferi experiențe la fel de memorabile pentru cei care aleg să călătorească singuri. De la restaurante remarcabile și cartiere pline de personalitate până la muzee, arhitectură spectaculoasă și atmosferă cosmopolită, un city break estival poate deveni combinația perfectă între relaxare, descoperire și cultură.

"Dintre cele peste 120 de orașe în care eu am petrecut timp în ultimii 21 de ani, călătorind prin lume, mai bine de jumătate au fost vizitate singură. Destinațiile mele preferate pentru călătoriile făcute singură au adesea câteva lucruri în comun: de regulă, sunt orașe mai mici, ușor de explorat și foarte prietenoase pentru mersul pe jos, deoarece îmi place să mă cufund în atmosferă și să fac fotografii. De obicei, au și o varietate bună de locuri de cazare accesibile și bine amenajate, întrucât costurile pot deveni ridicate atunci când nu le împarți cu nimeni", a declarat Lydia Swinscoe, jurnalistă.

Ulterior, aceasta a mai precizat: "Prefer orașele conectate la natură, fie că sunt pline de spații verzi, fie că se află aproape de trasee de drumeție, plaje sau păduri. Deși ador orașele din Asia și America de Sud, nu este nevoie să călătorești atât de departe pentru a descoperi «bijuterii» mai puțin cunoscute, perfecte pentru cei care călătoresc singuri". Lydia Swinscoe a inclus orașul Łódź, al treilea ca mărime din Polonia, în clasamentul personal al destinațiilor europene pe care le recomandă pentru călătoriile solo.

1. Lodz, Polonia – ideal pentru pasionații de street art și cinefili

"După nouă zile petrecute în orașul polonez Łódź, pot spune cu încredere că este unul dintre locurile mele preferate din lume. Plin de arta murală și foste fabrici textile transformate în centre culturale, orașul debordează de creativitate", a precizat jurnalista.



2. Lyon, Franța, este recunoscut drept "Capitală Mondială a Gastronomiei"

Orașul abundă în peste 4.000 de restaurante, de la localuri fine dining – în 2026 există 18 restaurante cu stele Michelin în oraș și împrejurimi – până la localuri de tip bistro discrete și piețe alimentare excelente.

"După ce am locuit în primii ani ai tinereții alături de trei fete din Lyon pasionate de gastronomie, am urmat toate recomandările lor excelente la prima mea vizită în al treilea cel mai mare oraș al Franței și m-am întors de nenumărate ori de atunci. Mai puțin haotic decât Parisul, mai frumos decât Marsilia și considerat adesea adevărata capitală gastronomică a Franței, Lyon este locul perfect pentru un city break de vară singur sau singură", a povestit Lydia Swinscoe.

3. Valencia, Spania – o destinaţie potrivită pentru iubitorii de natură

"Comparativ cu alte orașe spaniole, Valencia oferă numeroase spații verzi, inclusiv o grădină botanică impresionantă, plină de ferigi, orhidee delicate și palmieri luxurianți. În plus, o fâșie imensă de verdeață traversează orașul de la Parcul de la Canaleta până la districtul muzeelor, fiind locul perfect pentru jogging, plimbări sau ciclism într-un weekend de relaxare", a mai spus jurnalista, conform The Independent.

4. Atena, Grecia – pentru cei care sunt fascinaţi de arhitectura antică

Deși insulele spectaculoase ale Greciei fură adesea atenția a milioane de turişti, Atena rămâne o destinație fascinantă, oferind experienţa perfectă pentru o escapadă solo de neuitat.



"Desigur, Acropola din Atena este locul ideal pentru a admira unele dintre cele mai faimoase structuri ale lumii antice, de la Templul Atenei Nike (n.r. numit și «Templul Victoriei neînaripate») până la celebrul Partenon. Dacă vizitezi orașul pentru prima dată singur sau singură, merită să urci pe Muntele Lycabettus, de unde se deschide o panoramă impresionantă asupra Atenei", a recomandat aceasta.

5. Napoli, Italia – pentru cei care vor să trăiască visul italian

"Eu consider că Napoli nu primește aprecierea pe care o merită cu adevărat. Considerat de mulți un oraș cu un aer dur și haotic, este adesea ignorat în favoarea Florenței sau Romei. Totuși, pentru un city break solo care oferă mâncare incredibilă, mai puțini turiști și șansa de a vedea unele dintre cele mai frumoase sculpturi create vreodată, Napoli rămâne alegerea mea preferată", a menţionat Lydia Swinscoe.



6 Sofia, Bulgaria – pentru cei cu buget redus

"În timpul unei săptămâni petrecute aici, am descoperit vinurile bulgărești la un eveniment de degustare găsit pe Airbnb Experiences, am avut cine relaxate cu prieteni noi la Hadjidraganovite Izbi și am explorat așa-numitele baruri «secrete», inclusiv Hambara.

De asemenea, eu am avut ocazia să descopăr arhitectura din perioada sovietică și trecutul complex al Sofiei într-un tur pietonal dedicat comunismului. Nu rata ocazia de a face același lucru vara aceasta", a mai mărturisit jurnalista.