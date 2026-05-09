Mai poți recupera banii când compania aeriană îți anulează zborul motivând criza kerosenului? Care sunt discuțiile acum în Europa

Companiile aeriene trebuie să continue să le dea banii înapoi pasagerilor atunci când anulează zboruri din cauza prețurilor mari la energie, a avertizat comisarul european pentru transporturi. Apostolos Tzitzikostas a declarat pentru Financial Times că anulările provocate de scumpirea kerosenului nu sunt considerate „circumstanțe extraordinare”. Asta înseamnă că operatorii aerieni trebuie să despăgubească în continuare pasagerii afectați.

El a respins, totodată, afirmațiile potrivit cărora Europa s-ar confrunta cu o lipsă de combustibil pentru avioane.

El a explicat că prețul mai mare al kerosenului face parte din riscurile normale ale unei afaceri în aviație. Comisarul grec a spus și că Europa „poate susține aprovizionarea cu combustibil pentru avioane pentru o perioadă lungă”, în ciuda avertismentelor venite din partea Agenției Internaționale pentru Energie și a unor oficiali europeni, care au atras atenția că liniile aeriene ar putea rămâne în curând fără kerosen.

„Prețul combustibilului pentru avioane este motivul pentru care avem anulări de zboruri. Iar dacă operatorii anulează curse fără circumstanțe extraordinare, iar prețurile combustibilului nu sunt circumstanțe extraordinare, vor trebui să le ramburseze oamenilor banii”, a spus Tzitzikostas.

Potrivit acestuia, unele companii aeriene renunță la zboruri care oricum nu erau foarte profitabile.

În ultimele două săptămâni, mai multe companii aeriene au renunțat la două milioane de locuri din programul de zbor pentru luna mai. Directorul Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a avertizat luna trecută că Europa mai are rezerve de combustibil pentru doar șase săptămâni. Și comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a exprimat îngrijorări legate de o posibilă criză de aprovizionare.

Tzitzikostas a recunoscut că „situația este tensionată”, dar a susținut că regulile europene sunt suficient de flexibile pentru actuala criză.

Bruxellesul ar lua în calcul schimbarea regulilor doar dacă situația s-ar agrava puternic, a spus comisarul. El nu a precizat însă cât de gravă ar trebui să devină criza pentru ca regulile să fie modificate.

Tzitzikostas, care se ocupă și de turism la nivel european, a cerut prudență în transmiterea mesajelor publice. „Avem un sezon turistic în față. Trebuie să fim atenți la cuvintele pe care le folosim și să evităm să provocăm panică”, a spus el.

Pentru a răspunde temerilor din industrie, Comisia Europeană va publica săptămâna aceasta recomandări pentru companiile aeriene și pasageri, în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Proiectul consultat de Financial Times nu introduce concesii noi pentru companiile aeriene, ci clarifică regulile deja existente. În document se arată că „gestionarea riscului unor costuri ridicate ale combustibilului este o parte normală a activității unei companii aeriene”.

Tzitzikostas a mai spus că Europa are încă stocuri de urgență și că a creat mecanisme pentru a monitoriza mai atent aprovizionarea cu combustibil pentru avioane. Statele membre se pot coordona pentru a recurge la aceste rezerve „în mod ordonat”, dacă va fi nevoie.

Companiilor aeriene li se va reaminti și că pot folosi Jet A, un tip de combustibil utilizat mai ales în Statele Unite, pentru a reduce dependența de combustibilul provenit din Golf.

În același timp, companiile aeriene vor fi obligate în continuare să folosească sloturile de decolare și aterizare care le-au fost alocate. Asta înseamnă că operatorii care anulează zboruri din cauza prețurilor mari riscă să piardă aceste sloturi.

Comisarul european pentru transporturi, originar din Salonic, a spus că impactul asupra turismului european ar trebui să fie limitat.

Deși numărul turiștilor care vin din Orientul Mijlociu sau care ajung în Europa prin Orientul Mijlociu este în scădere, Tzitzikostas crede că turismul între țările europene va compensa aceste pierderi. „Unele țări ar putea să nu fie afectate deloc”, a spus el, referindu-se mai ales la țările din sudul Europei, care oferă vara exact tipul de vacanță căutat de mulți turiști.