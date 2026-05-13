Noul serviciu Eurostar ar putea asigura, pentru prima dată, o legătură directă între Marea Britanie și o țară europeană

1 minut de citit Publicat la 23:33 13 Mai 2026 Modificat la 23:33 13 Mai 2026

„Aceasta marchează o etapă importantă în planificarea pe termen lung pentru stabilirea unei potențiale noi conexiuni directe cu Regatul Unit”, a transmis Eurostar. Foto: Getty Images

Un nou acord Eurostar ar putea însemna că, pentru prima dată, vor circula trenuri directe de la Londra până în Elveția. Eurostar, SBB și SNCF Voyageurs au semnat un „memorandum de înțelegere” pentru a stabili o posibilă conexiune directă între cele două destinații, scrie The Independent.

În martie, compania feroviară elvețiană SBB și serviciul feroviar francez SNCF Voyageurs au ajuns la un acord în scopul dezvoltării de noi rute feroviare.

„Aceasta marchează o etapă importantă în planificarea pe termen lung pentru stabilirea unei potențiale noi conexiuni directe cu Regatul Unit”, a transmis Eurostar.

Compania a adăugat că Londra este destinația numărul 1 pentru zboruri din Elveția , cu „o cerere puternică din partea clienților pentru o conexiune feroviară directă”.

Legătură feroviară dintre Londra și Elveția ar „trece neapărat” prin Franța.

Călătoriile de la Londra la Zurich ar dura aproximativ șase ore, în timp ce conexiunile către Geneva ar fi cu o jumătate de oră mai scurte.

Călătorii dintre Regatul Unit și Elveția pot lua, în prezent, Eurostar-ul până la Paris, apoi pot schimba cu un tren TGV Lyria până la Zurich, o călătorie totală de puțin sub șapte ore și jumătate.

Eurostar operează conexiuni peste Canalul Mânecii de peste 30 de ani. Formalitățile de intrare, modificările necesare ale infrastructurii și acordurile interguvernamentale vor trebui confirmate înainte de demararea proiectului.

Potrivit Eurostar, proiectul ar fi fezabil „cel mai devreme cândva în cursul anilor 2030”.

În altă parte, Praga și Copenhaga au fost conectate pe calea ferată pentru prima dată în mai bine de 10 ani, odată cu lansarea unui nou serviciu între cele două capitale.

Legătura Praga-Copenhaga a început pe 1 mai și este operată de Căile Ferate Cehe.

Din cauza închiderii liniilor din Germania, serviciul a început prin circulația a doar două trenuri pe zi, care urmează temporar o rută ocolitoare între Berlin și Hamburg, ceea ce face călătoria puțin mai lungă.

În următoarele câteva săptămâni, serviciul va pleca din Gara Principală din Praga la ora 6:31 și va ajunge în Copenhaga la ora 19:38.

Un serviciu va opera, de asemenea, din capitala daneză la ora 8:22, cu sosire la Praga la ora 21:25.