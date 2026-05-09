UE mizează pe kerosenul american pentru a evita haosul în aviație: “Trump va fi încântat să-l vândă la preț mare”

Comisia Europeană și-a prezentat vineri noua foaie de parcurs menită să protejeze aviația comercială afectată de războiul din Orientul Mijlociu. Un plan conceput pentru a proteja pasagerii, asigurând în același timp continuitatea conexiunilor aeriene, puternic aliniat cu cererile transportatorilor.

Așa cum au cerut companiile aeriene, Bruxelles-ul și Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației (AESA), autoritățile europene au deschis calea utilizării Jet A, un kerosen produs în Statele Unite, pentru a evita orice risc de penurie de combustibil, scrie publicația economică Les Echos.

Potrivit AESA, o eventuală introducere a Jet A în Europa, înlocuind Jet A-1 consumat în mod tradițional pe continentul european, „nu ar pune probleme de siguranță, cu condiția ca această introducere să fie gestionată corect”. Foarte similare, cele două tipuri de kerosen au doar un punct de îngheț diferit: -47°C pentru Jet A-1 față de -40°C pentru Jet A. „Folosirea lui implică doar zborul puțin mai jos, explică un director de companie aeriană; avioanele care operează spre Europa îl folosesc deja oricum.”

Kerosenul american reprezintă mai ales o alternativă la combustibilul importat din Orientul Mijlociu prin strâmtoarea Ormuz, care înainte de criză reprezenta aproape 20% din carburantul de aviație consumat în Europa. „Trump ar fi încântat să vândă la preț mare Jet A-ul său, chiar dacă asta i-ar oferi o nouă pârghie de presiune asupra Europei”, a precizat un reprezentant al industriei pentru publicația franceză.

Pentru a „evita închiderea unor rute”, Comisia relaxează și regula privind cantitatea de combustibil transportată. De acum înainte, aeronavele care deservesc aeroporturi mai slab aprovizionate cu kerosen vor putea zbura cu rezervoarele pline, și nu la maximum 90% cum prevedea regulamentul RefuelEU Aviation, menit să reducă greutatea avioanelor și, implicit, emisiile.

Dacă Bruxelles a răspuns favorabil majorității cererilor companiilor aeriene, executivul european a înăsprit tonul privind drepturile pasagerilor. Comisia consideră că „creșterea prețului combustibilului nu poate constitui o circumstanță excepțională” care să justifice anularea unui zbor. Prin urmare, companiile aeriene rămân obligate să despăgubească pasagerii în caz de anulare de ultim moment, „cu excepția cazului de penurie locală de combustibil”.

În ultimele două săptămâni, mai multe companii aeriene au renunțat la două milioane de locuri din programul de zbor pentru luna mai. Directorul Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a avertizat luna trecută că Europa mai are rezerve de combustibil pentru doar șase săptămâni. Și comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a exprimat îngrijorări legate de o posibilă criză de aprovizionare.