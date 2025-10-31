„Vom sta la masă cu Putin, vom lua o decizie şi vom lovi”. Belarus poate folosi arma nucleară Oreșnik din decembrie. Lukașenko amenință

3 minute de citit Publicat la 20:17 31 Oct 2025 Modificat la 20:52 31 Oct 2025

Lukașenko spune că "va decide cu Putin" pe cine va lovi cu rachetele Oreșnik. Sursă foto colaj: Getty Images

Președintele din Belarus, Aleksandr Lukașenko, a avertizat că de pe teritoriul țării sale ar putea fi lansate atacuri nucleare asupra Occidentului cu rachete rusești Oreșnik.

Invocate de Vladimir Putin în amenințările sale la adresa NATO, aceste rachete hipersonice cu rază medie de acțiune pot transporta la țintă focoase atomice sau convenționale.

Președintele rus susține că rachetele Oreșnik sunt imposibil de interceptat, iar energia lor cinetică la impact, corespunzătoare unei viteze de peste 10 ori mai mari decât a sunetului, le-ar face comparabile cu armele nucleare chiar și fără focoase atomice, însă specialiștii pun la îndoială aceste afirmații.

Rusia a testat Oreșnik pe câmpul de luptă din Ucraina

Presa internațională a consemnat că Rusia a folosit Oreșnik, dar fără încărcătură nucleară, pentru a ataca Ucraina, anul trecut.

Atunci, Moscova a informat Washingtonul cu privire la acțiunea sa, pentru a preîntâmpina o eventuală contralovitură americană.

"Sunt convins că înțelegeți că acest lucru a fost un factor stabilizator în situația foarte periculoasă în care ne găsim (...)

Suntem angajați față de această practică şi sperăm că şi Statele Unite vor fi angajate, la rândul lor. Şi sperăm, de asemenea, că astfel de acțiuni vor contribui la reducerea riscurilor de erori de calcul sau greșeli periculoase", a spus la momentul respectiv Serghei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe.

În prezent, Lukașenko afirmă că rachete rusești de acest tip vor fi amplasate, de la sfârșitul acestui an, în Belarus, și vor fi gata de atac.

Lukașenko, către Occident: Nu vă căutați necazuri, că războiul din Ucraina din cauza asta a început

"Eu nu vreau asta. De aceea spun, 'băieți, arma nucleară e un lucru înfricoșător'.

Arma noastră nucleară, ca să știți, a fost deja transferată o dată. Am dus-o în Rusia și am adus altele noi. Le-am pus în ordine.

E un lucru scump întreținerea lor. Rușii ne ajută. Ne antrenăm cum să le folosim. Atât cu avioane, cât și cu rachete balistice. Nici asta nu o ascundem.

Echipamente înspăimântătoare, arme teribile. În decembrie, vor intra în serviciu de luptă. Pentru ce? Vreau ca ei să înțeleagă că putem lovi, dacă va fi rău.

Ne vom așeza cu Putin (la masă), vom lua o decizie și vom lovi. Așa că nu vă căutați necazuri, pentru că războiul în Ucraina a început din cauza asta", a declarat președintele belarus.

Declarația lui Lukașenko, o escaladare în linie cu retorica Moscovei

Rachetele Oreşnik au fost incluse în exercițiile militare ruso-belaruse din septembrie.

O amenințare nucleară mai recentă, care nu implică Oreșnik, a venit de la Vladimir Putin.

Rusia a anunțat, miercuri, că a testat așa-numita super-torpilă "Poseidon", capabilă să ducă la țintă o încărcătură nucleară.

Torpila Poseidon este propulsată de un mini-reactor nuclear și face parte dintr-o nouă categorie de arme de contraatac, menite să provoace valuri radioactive în ocean și să facă de nelocuit orașele de coastă de pe teritoriul inamic.

Trump a anunțat că SUA reiau testele cu arme nucleare, după noile demonstrații războinice ale Moscovei

"Am efectuat încă un test al unui alt complex promițător. Este vorba despre vehiculul subacvatic fără pilot 'Poseidon', cu propulsie nucleară. Puterea lui Poseidon depășește cu mult chiar și puterea celei mai promițătoare rachete intercontinentale a noastră, Sarmat.

Nu există în lume o rachetă intercontinentală ca Sarmat, iar la noi nu va apărea în curând una, dar acest vehicul depășește cu mult Sarmat în ceea ce privește puterea, viteza și adâncimea.

Mișcarea acestui aparat fără pilot nu are echivalent în lume, iar ceva similar nu va apărea în viitorul apropiat și nu există metode de interceptare", s-a lăudat Putin.

Anterior, liderul rus a anunțat testarea "cu succes" a rachetei cu propulsie nucleară "Burevestnik", supranumită "Cernobîlul zburător".

În replică la aceste demonstrații de forță, președintele american Donald Trump a anunțat că SUA au decis reluarea testelor cu arme nucleare.