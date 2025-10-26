Ce este Burevestnik, arma nucleară pentru care Putin și-a pus costumul militar. NATO o numește Skyfall

2 minute de citit Publicat la 20:09 26 Oct 2025 Modificat la 20:13 26 Oct 2025

Putin a anunțat că Rusia a testat cu succes racheta cu propulsie nucleară Burevestnik. Foto: Profimedia Images

Rusia a anunțat că și-a testat cu succes racheta de croazieră cu propulsie nucleară, care și-a câștigat renumele "Cernobîlul zburător" cu mult înaintea declarațiilor triumfaliste ale liderilor ruși, notează presa internațională.

Numită oficial de ruși Burevestnik și Skyfall de aliații NATO, această rachetă a fost anunțată de Moscova pentru prima dată în 2018, fiind lăudată pentru raza de acțiune potențial nelimitată și capacitatea de a evita apărarea antirachetă.

"Am lansat-o într-un zbor de mai multe ore, în care a acoperit o distanță de 14.000 km, care nu este limita sa", i-a spus lui Vladimir Putin șeful Statului Major General al armatei ruse, Valeri Gherasimov într-o secvență televizată.

Controverse legate de fiabilitatea "Cernobîlului zburător"

Anterior, experții occidentali au pus la îndoială valoarea strategică a rachetei și afirmațiile Rusiei că a testat-o ​​cu succes.

Putin a declarat că un "test final" a fost efectuat cu succes în 2023, dar afirmația nu a putut fi verificată independent.

Din cel puțin 13 teste cunoscute, doar două au avut succes parțial, începând din 2016, potrivit unui grup de campanie pentru controlul armelor.

Cel mai recent, generalul Gherasimov a afirmat că racheta a rămas în aer timp de 15 ore în timpul testului desfășurat în data de 21 octombrie.

Potrivit oficialului rus, manevrarea verticală și orizontală a rachetei a fost testată și s-a constatat că ar corespunde specificațiilor.

"Prin urmare, (racheta) a demonstrat capacități ridicate de a ocoli sistemele de apărare antirachetă și antiaeriană", a adăugat el.

Burevestnik, în atenția SUA

Racheta rusă de croazieră cu propulsie nucleară a fost discutată intens în cercurile militare și de apărare din Occident, de când a fost anunțată pentru prima dată în 2018.

Un raport din 2021 al Centrului Național de Informații al Forțelor Aeriene ale SUA a concluzionat: "O rachetă de croazieră cu propulsie nucleară ar oferi Rusiei o armă unică, cu capacitate de acțiune intercontinentală".

Însă, așa cum a remarcat Institutul Internațional de Studii Strategice (IISS) în același an, Rusia se confruntă cu provocări semnificative în a face arma viabilă.

"Intrarea sa în inventarul Rusiei depinde, fără îndoială, nu doar de depășirea provocării tehnice semnificative de a asigura fiabilității propulsiei nucleare. unității de propulsie nucleară.Au existat numeroase eșecuri la testele de zbor și un accident soldat cu mai multe decese", au scris analiștii Institutului.

Surse ruse: Burevestnik poate sta în aer între 10 și 20 de mii de kilometri și e capabilă la zboruri joase, între 50 și 100 de metri de la sol

O revistă militară rusă, citată în raportul IISS, susține că racheta are o rază de acțiune cuprinsă între 10.000 și 20.000 km, ceea ce permite ca acest dispozitiv să fie depozitat "oriunde în Rusia și să poată totuși atinge ținte din Statele Unite".

Potrivit revistei ruse, Burevestnik poate zbura la o înălțime de până la 50 până la 100 de metri deasupra solului, ceea ce îngreunează interceptarea de către apărarea aeriană.

Se estimează că această armă este alimentată de un reactor nuclear, care ar trebui să se activeze după ce rachetele cu combustibil solid au lansat-o în aer.

O investigație realizată de agenția Reuters anul trecut a identificat o instalație la 475 km nord de Moscova ca fiind probabil locul de lansare al rachetei.

Folosind imagini din satelit din august 2024, analistul Decker Eveleth a a identificat nouă platforme de lansare orizontale în construcție la fața locului.