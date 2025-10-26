Putin anunță că Rusia a testat cu succes „Cernobîlul zburător”. În ce a constat testul

Rușii spun că racheta cu propulsie nucleară Burevestnik („Skyfall” în codificarea NATO) nu poate fi interceptată de niciun sistem antirachetă din prezent. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin a anunțat duminică dimineață că Rusia a testat cu succes racheta de croazieră intercontinentală cu propulsie nucleară Burevestnik, supranumită de experții occidentali „Cernobîlul zburător”, informează Moscow Times.

„Este cu adevărat o armă unică, nicio altă țară nu are în dotare așa ceva”, a spus Putin, în cadrul unei vizite efectuate la o bază militară rusă.

Șeful statului major al armatei ruse, Valeri Gherasimov i-a raportat lui Putin că testul a avut loc marți, 21 octombrie. În cadrul testului, racheta a Burevestnik a traversat 14.000 de kilometri în aproximativ 15 ore.

Racheta Burevestnik este numită și SSC-X-9 „Skyfall”, în codificarea NATO.

Informații despre o nouă testare a acestei arme la poligonul Pankovo din arhipeleagul arctic Novaia Zemlia au apărut încă din luna august.

Vladimir Putin a spus că această rachetă este „invincibilă” în fața sistemelor actuale și viitoare de apărare antirachetă, având o rază de acțiune aproape nelimitată și o traiectorie de zbor imprevizibilă. De asemenea, ar fi capabilă să evite sistemele de apărare ale Statelor Unite.

De ce „superarma” lui Putin e numită „Cernobîlul zburător”

Racheta face parte din așa-numitele „superarme” ale Rusiei, prezentate de Putin în 2018: Burevestnik, rachetele hipersonice Avangarde, Zirkon și Kinjal, „Torpila Apocalipsei” Poseidon și racheta nucleară balistică „Satan”.

Experții militari occidentali au poreclit racheta „Cernobîlul zburător”, după ce arma s-a dovedit până acum mai periculoasă pentru ruși, în urma mai multor teste ratate și a unui accident în care și-au pierdut viața cinci cercetători.

În perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, au avut loc patru teste eșuate ale rachetei Burevestnik. Toate rachetele s-au prăbușit la puțin timp după lansare, conform unor rapoarte ale serviciilor de informații ale SUA scurse în presă. Cel mai lung „zbor” al unei astfel de rachete a durat puțin mai mult de 2 minute, timp în care racheta a străbătut o distanță de 35 de kilometri.

Cel mai mediatizat eșec al „Cernobîlului zburător” a fost în august 2019, când cinci angajați ai agenției Rosatom au murit într-o explozie produsă la baza militară Pankovo. În urma acestui accident s-a constatat o creștere a nivelului radiaților în zonă: medicii care au tratat victimele accidentului au fost trimişi la Moscova pentru examinare medicală.