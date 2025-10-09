Secretul lui Putin a ajuns pe Google: Imagini din satelit ale complexului unde Rusia testează „Cernobîlul zburător”

Baza militară din Novaia Zemlia unde Rusia testează racheta „Burevestnik”.Captură foto: Google Earth

Întreaga zonă a arhipeleagului Novaia Zemlia, din regiunea arctică a Federației Ruse, poate fi de acum văzută din satelit, după ce Google Earth și-a actualizat datele, la mijlocul lunii august. Mai nou, pot fi văzute inclusiv imagini ale coastelor vestice și sudice ale insulei principale. În aceste zone se află complexul militar secret de la Pankovo, unde se testează noua rachetă cu propulsie Burevestnik, supranumită „Cernobîlul zburător”, precum și baza aviației militare ruse de la Rogacevo.

Cele mai noi imagini din satelit ale arhipeleagului Novia Zemlia au fost făcute în perioada 5-14 august, conform publicației Barents Observer. Exact în aceeași perioadă, au apărut informații despre pregătirile făcute de ruși pentru efectuarea unui nou test al rachetei de croazieră cu propulsie nucleară 9M730 Burevestnik („Skyfall”, în codificarea NATO), la poligonul Pankovo.

Experții militari occidentali au examinat atunci imagini ale bazei, postate de Planet Labs, după ce Rusia publicase pe 6 august un anunț în care cerea vaselor comerciale să evite zona în perioada 9-12 august.

De ce așa-numita „armă invincibilă” a lui Putin e poreclită de experți „Cernobîlul zburător”

Vladimir Putin a spus că Burevestnik este o rachetă „invincibilă” în fața actualelor și „viitoarelor” sisteme de apărare antirachetă, cu o rază de acțiune cvasinelimitată (din cauza propulsiei nucleare) și o traiectorie de zbor imprevizibilă.

Racheta face parte din așa-numitele „superarme” ale Rusiei, prezentate de Putin în 2018: Burevestnik, rachetele hipersonice Avangarde, Zirkon și Kinjal, „Torpila Apocalipsei” Poseidon și racheta nucleară balistică „Satan”.

Experții militari occidentali au poreclit racheta „Cernobîlul zburător”, după ce arma s-a dovedit până acum mai periculoasă pentru ruși, în urma mai multor teste ratate și a unui accident în care și-au pierdut viața cinci cercetători.

Instalații în poligonul de testări din Novaia Zemlia. Captură foto: Google Earth

În perioada noiembrie 2017 - februarie 2018, au avut loc patru teste eșuate ale rachetei Burevestnik. Toate rachetele s-au prăbușit la puțin timp după lansare, conform unor rapoarte ale serviciilor de informații ale SUA scurse în presă. Cel mai lung „zbor” al unei astfel de rachete a durat puțin mai mult de 2 minute, timp în care racheta a străbătut o distanță de 35 de kilometri.

Cel mai mediatizat eșec a fost în august 2019, când cinci angajați ai agenției Rosatom au murit într-o explozie produsă la baza militară Pankovo. În urma acestui accident s-a constatat o creștere a nivelului radiaților în zonă: medicii care au tratat victimele accidentului au fost trimişi la Moscova pentru examinare medicală.

Potrivit Agenţiei meteorologice de stat din Rusia (Rosghidromet), citată de agenţia de presă TASS, nivelul de radiaţii în oraşul Severodvinsk, regiunea Arhanghelsk a crescut de până la 16 ori.

La patru zile după explozie, autorităţile ruse au recunoscut că accidentul a fost legat de testarea unor „arme noi”.

Ce instalații sunt vizibile în Novaia Zemlia, unde rușii testează „Skyfall”

Acum, atât poligonul de testări de la Pankovo, cât și baza aeriană pot fi de-acum studiate în detaliu de oricine dorește, cu ajutorul Google.

Hangare în poligonul de testări din Novaia Zemlia. Captură foto: Google Earth

Baza de la Pankovo a fost înființată la finele anilor 1950, sub numele de Unitatea Militară UM 90215. Aici a funcționat o bază secretă a aviației militare sovietice, folosită atât ca centru de comandă, cât și pentru teste nucleare.

Alte imagini din arhipeleag, făcute deasupra unuia dintre cele mai secrete orașe militare ale Rusiei, arată cum cele trei rânduri de rezervoare de combustibil care alimentează așezarea sunt acum acoperite cu plase metalice albăstrui. Aceste plase - cunoscute sub numele de „cope cages” - au scopul de a împiedica dronele să explodeze pe rezervoare și, prin urmare, de a împiedica aprinderea combustibilului în sine.

Imagini din satelit cu poligonul de testare nucleară de la Novaia Zemlia. Foto: Google Maps

Rezervoarele de combustibil din apropierea portului depozitează benzina pentru vehiculele folosite la poligonul de testare nucleară. Mai aproape de centrul așezării se află niște rezervoare mai mari cu păcură, folosită pentru unitatea centrală de încălzire și electricitate. Acestea nu sunt acoperite cu plase. Nici puținele rezervoare de combustibil pentru aviație de la heliportul de lângă oraș nu sunt acoperite.

Fostul ministru al Apărării, Serghei Șoigu, a vizitat poligonul de testare în august 2023, împreună cu directorul general al Rosatom, Alexei Lihacev.

Deși ultimele două bombe nucleare au fost detonate în subteran în poligonul de la Novaia Zemlia, în octombrie 1990, principala activitate de astăzi este legată de experimente care au loc într-un complex de tuneluri aflate la 3 km sud de așezare. Un total de 132 de teste cu arme nucleare și termonucleare au fost efectuate la Novaia Zemlia din 1955, inclusiv „bomba țarului” din 1961 , cea mai mare explozie din lume provocată de om.