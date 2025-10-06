De ce își acoperă Putin siturile nucleare din Arctica cu plase metalice albastre. Imagini surprinse din satelit

Imagini din satelit cu poligonul de testare nucleară de la Novaia Zemlia. Foto: Google Maps

Dezvoltarea rapidă a dronelor de război care zboară pe distanțe lungi a speriat Rusia și a determinat-o să instaleze plase de protecție mult mai departe de linia frontului decât a ajuns orice dronă până acum. O astfel de locație este poligonul de testare nucleară de la Novaia Zemlia care se află la peste 2.500 de kilometri de Ucraina.

Atacurile la distanță lungă împotriva rafinăriilor de petrol și a țintelor militare legitime au devenit o rutină pentru Ucraina, în special la o distanță de până la 1.000 de kilometri în interiorul teritoriului rus. Câteva drone au atins, de asemenea, Cercul Polar Arctic, inclusiv mai multe atacuri asupra bazei aeriene Olenya în 2024 și 2025.

Distanța record a fost doborâtă în august, când o dronă a lovit complexul radar „Voronej-M” din regiunea Orenburg, la aproximativ 1.800 km de granița cu Ucraina.

Novaia Zemlia este cât se poate de departe de granița cu Ucraina în partea europeană a Arcticii rusești.

Google Earth a actualizat recent imaginile din arhipelag, ceea ce face posibilă studierea detaliilor de la sol pentru prima dată dintr-o sursă online necomercială de imagini satelitare, scrie The Moscow Times.

Imaginile din Severnîi, realizate pe 14 august anul acesta, arată clar cum cele trei rânduri de rezervoare de combustibil care alimentează așezarea sunt acum acoperite cu plase metalice albăstrui. Aceste plase - cunoscute sub numele de „cope cages” - au scopul de a împiedica dronele să explodeze pe rezervoare și, prin urmare, de a împiedica aprinderea combustibilului în sine.

Rezervoarele de combustibil din apropierea portului depozitează benzina pentru vehiculele folosite la poligonul de testare nucleară. Mai aproape de centrul așezării se află niște rezervoare mai mari cu păcură, folosită pentru unitatea centrală de încălzire și electricitate. Acestea nu sunt acoperite cu plase. Nici puținele rezervoare de combustibil pentru aviație de la heliportul de lângă oraș nu sunt acoperite.

Plasele metalice de culoare albastră sunt similare cu cele care acoperă rezervoarele de combustibil de la alte instalații militare din Rusia, cum ar fi baza aeriană Olenia, la sud de Murmansk, așa cum a relatat anterior Barents Observer.

În august anul acesta, Ucraina a dezvăluit noua sa rachetă de croazieră FP-5 Flamingo , despre care se presupune că are o rază de acțiune de până la 3.000 de kilometri, ceea ce face ca Novaya Zemlya să fie o posibilă țintă.

Rusia știe că în Ucraina există oameni care au cunoștințe directe despre poligonul de teste nucleare de pe țărmurile strâmtorii Matochkin.

O brigadă minieră ucraineană a fost cea care, în perioada sovietică, a săpat puțurile în munți unde s-au efectuat teste subterane cu bombe nucleare între 1964 și 1990. Din acest motiv, hotelul din Severny a fost numit Hotel Ukraina.

Severnîi este unul dintre cele mai secrete orașe militare ale Rusiei.

Fostul ministru al Apărării, Serghei Șoigu, a vizitat poligonul de testare în august 2023, împreună cu directorul general al Rosatom, Alexei Lihacev.

Deși ultimele două bombe nucleare au fost detonate în subteran în octombrie 1990, principala activitate de astăzi este legată de experimente care au loc într-un complex de puțuri la 3 km sud de așezare.

De asemenea, există un tunel în vale gata și încă unul în construcție, în cazul în care Moscova ar decide într-o zi să reia testele nucleare.

Vladimir Putin a retras oficial Rusia din Tratatul de interzicere completă a testelor nucleare (CTBT) în noiembrie 2023.

Un total de 132 de teste cu arme nucleare și termonucleare au fost efectuate la Novaia Zemlia din 1955, inclusiv „bomba țarului” din 1961 , cea mai mare explozie din lume.

Toate activitățile de la Severnîi sunt supravegheate de Direcția Principală a 12-a a Ministerului Apărării, responsabilă de păstrarea în siguranță, întreținerea tehnică, transportul și livrarea focoaselor nucleare. Direcția este una dintre cele mai secrete structuri militare ale Rusiei.