Rusia instalează rachete hipersonice Oreșnik în Belarus

<1 minut de citit Publicat la 20:52 28 Oct 2025 Modificat la 20:52 28 Oct 2025

Rusia a folosit racheta Oreșnik asupra Ucrainei anul trecut. Foto: Profimedia Images

Rusia va desfășura în Belarus rachete Oreşnik, în noiembrie, informează agenţia de presă de stat TASS, preluată de Reuters. Natalia Eismont, purtătoare de cuvânt a preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko, a precizat că pregătirile pentru desfăşurare sunt aproape încheiate, informează Agerpres.

Lukaşenko afirmase deja că Orelnik (Alunul) reprezintă reacţia la escaladarea din partea Occidentului.

Rachetele hipersonice cu rază medie de acţiune Oreşnik au fost incluse în exerciţiile militare ruso-belaruse din septembrie.

Rusia a folosit aceste arme împotriva Ucrainei, în noiembrie anul trecut. Liderul de la Kremlin a declarat că a autorizat loviturile cu Oreşnik ca represalii la atacurile ucrainene pe teritoriul rus cu rachete americane şi britanice cu rază lungă de acţiune. El a ameninţat că dacă Ucraina continuă astfel de operaţiuni vor urma şi alte lovituri din partea Rusiei, inclusiv asupra unor „centre de decizie” din Kiev.

Putin susţine că rachetele Oreşnik sunt imposibil de interceptat şi au o capacitate de distrugere comparabilă cu a armelor nucleare, însă unii experţi occidentali au pus la îndoială aceste aprecieri.