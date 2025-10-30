Trump ordonă Pentagonului să reia testele nucleare, deși ar dori ”să vadă o denuclearizare”: ”Alții le fac, e adecvat să facem și noi”

Trump a ordonat Pentagonului reluarea testelor nucleare, pentru prima dată în peste 30 de ani. FOTO: Getty Images

Președintele SUA Donald Trump a cerut armatei americane să reia testele cu arme nucleare, pentru ca Statele Unite să țină pasul cu alte țări precum Rusia și China, scrie BBC. „Din cauza programelor de testare ale altor state, am instruit Departamentul de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare pe o bază egală”, a scris el pe rețelele sociale, cu puțin timp înainte de a se întâlni cu președintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud. Ulterior, a declarat că denuclearizarea ar fi un „lucru extraordinar”, dar că reluarea testelor nucleare de către SUA este „adecvată”, scrie CNN.

Trump: „Aş dori să văd o denuclearizare”

UPDATE „Se pare că toate fac teste nucleare”, a declarat Trump reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One, referindu-se la Rusia şi China. „Avem mai multe arme nucleare decât oricine. Noi nu facem teste... dar, având în vedere că alţii fac teste, cred că este adecvat să facem şi noi”.

El nu a dat detalii despre momentul şi locul în care vor avea loc testele nucleare ale SUA, spunând doar: „Avem locuri de testare. Se va anunţa”.

Întrebat dacă este îngrijorat că SUA intră într-un mediu nuclear mai riscant, Trump a răspuns: „Cred că avem situaţia destul de bine sub control”.

„Aş dori să văd o denuclearizare”, a spus Trump. „Este ceva despre care discutăm de fapt cu Rusia, iar China s-ar alătura dacă am face ceva”.

Un raport din august al Serviciului de Cercetare al Congresului a arătat că ar dura între 24 şi 36 de luni pentru ca SUA să testeze o armă nucleară după ce preşedintele va da ordinul în acest sens.

Niciuna dintre cele trei mari puteri nucleare, Rusia, Statele Unite şi China, nu a testat o armă nucleară de la China în 1996. Ultimul test nuclear al Rusiei a avut loc în 1990, iar SUA au detonat ultima dată un dispozitiv nuclear în 1992. Însă puterile nucleare mondiale continuă să dezvolte şi să testeze sisteme de lansare a ogivelor nucleare. Cu câteva zile în urmă, Rusia a afirmat că a testat cu succes o super-torpilă nucleară Poseidon.

Japonia a declarat că va continua să lucreze pentru o „lume fără arme nucleare” după anunţul preşedintelui Donald Trump că SUA vor începe testarea armelor nucleare după o pauză de 30 de ani. Japonia rămâne singura ţară împotriva căreia s-au folosit arme nucleare şi are o politică non-nucleară de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. În august, Japonia a marcat 80 de ani de la bombardamentele atomice americane asupra Hiroshimei şi Nagasaki.

Știrea inițială

Trump a declarat că Statele Unite dețin mai multe arme nucleare decât orice altă țară, Rusia ocupând locul al doilea, iar China fiind „un concurent îndepărtat”. SUA nu au mai efectuat teste nucleare din 1992.

Anunțul vine la doar câteva zile după ce Trump a condamnat Rusia pentru testarea unei rachete nucleare cu propulsie proprie, despre care se spune că are o rază de acțiune nelimitată.

Într-o postare publicată miercuri seara, Trump a recunoscut „uriașa putere distructivă” a armelor nucleare, dar a spus că „nu are de ales” decât să modernizeze și să refacă arsenalul nuclear american în timpul primului său mandat. El a adăugat că programul nuclear al Chinei „va ajunge la paritate în aproximativ cinci ani”.

Mesajul președintelui nu a oferit detalii despre modul în care vor avea loc testele, dar a precizat că „procesul va începe imediat”.

Anunțul marchează o aparentă schimbare de direcție față de politica tradițională a Statelor Unite. Ultimul test nuclear american a avut loc în 1992, înainte ca fostul președinte republican George H. W. Bush să declare un moratoriu, la sfârșitul Războiului Rece.

Postarea lui Trump a fost publicată chiar înainte ca Xi să aterizeze în Coreea de Sud, pentru prima întâlnire față în față dintre cei doi lideri din 2019 încoace. Mesajul a apărut în timp ce Trump se afla la bordul elicopterului prezidențial Marine One, în drum spre Aeroportul Internațional Gimhae, unde urma să-l întâmpine pe liderul chinez.

Ultimul test nuclear efectuat de Statele Unite a avut loc pe 23 septembrie 1992. Experimentul s-a desfășurat într-o instalație subterană din statul Nevada, în vestul țării. Proiectul, cu numele de cod Divider, a fost cel de-al 1.054-lea test nuclear realizat de SUA, potrivit Laboratorului Național Los Alamos, care a avut un rol esențial în dezvoltarea primei bombe atomice din lume.

Poligonul de testare din Nevada, aflat la 105 kilometri nord de Las Vegas, este încă operat de guvernul american. „Dacă va fi considerat necesar, site-ul ar putea fi din nou autorizat pentru testarea armelor nucleare”, afirmă Muzeul Național al Științei și Istoriei Nucleare, afiliat Institutului Smithsonian.