Cine trebuie să curețe gheața și zăpada de pe trotuar

Legea obligă atât persoanele fizice, cât și pe cele juridice să participe la curățarea trotuarelor. Foto: Getty Images

Meteorologii anunță viscol și ninsori în următoarele zile, iar odată cu vremea extremă revine și întrebarea: cine trebuie să curețe gheața de pe trotuare? ANM a emis o avertizare Cod portocaliu de viscol puternic și vizibilitate sub 50 m pentru mai multe județe din țară, valabilă până în această seară. De asemenea, este în vigoare și un Cod galben de ninsori și vânt puternic.

Potrivit multor cetățeni, curățarea trotuarelor intră în sarcina autorităților. Realitatea este însă că legea obligă atât persoanele fizice, cât și pe cele juridice să participe la această activitate, potrivit avocatnet.ro.

Actul normativ care stabilește obligațiile și răspunderile ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice, operatorilor economici, dar și persoanelor fizice și juridice pentru buna gospodărire a localităților și curățenia pe teritoriul acestora este Ordonanța nr. 21/2002.

Potrivit documentului, „asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, a operatorilor economici și a altor persoane fizice și juridice”.

Mai exact, autoritățile sunt obligate să ia măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și a înzăpezirii străzilor, însă instituțiile publice, firmele și persoanele fizice au obligația să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate sau în folosință și de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale.

În document se arată, totodată, că depozitarea zăpezii nu poate fi făcută pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau virane, autoritățile fiind obligate să colecteze zăpada și gheața rezultate în maximum 12 ore de la terminarea activității de deszăpezire.

În același timp, și Regulamentul-cadru de organizare a serviciului de salubrizare a localităților reiterează obligația cetățenilor de a îndepărta zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc.

Care este amenda pentru cei care nu respectă legea

În cazul în care cetățenii sau celelalte entități nu se conformează, fapta se consideră contravenție și este sancționată cu amendă.

Valoarea amenzilor diferă în funcție de localitate, cuantumul acestora fiind stabilit de consiliile locale și județene. În București, spre exemplu, amenda poate ajunge până la 500 de lei, conform Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 120/2002 a Consiliului General al Municipiului București.